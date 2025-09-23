Ft
Tisza Párt Magyarország Schiffer András jobboldal választó ellenzék Fidesz szavazás választás baloldal

Itt lehet hülyézni Schiffert

2025. szeptember 23. 10:30

Aki persze nem tett mást, mint némi összehasonlítást végzett.

2025. szeptember 23. 10:30
null
Hont András
Hont András
Facebook

»A Fidesz szavazótábora most egészen bizonyosan kisebb, mint négy éve, de egyáltalán nem biztos, hogy alacsonyabb a támogatottsága, mint nyolc éve. Mindeközben a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint négy éve az ellenzék legoptimistább számai és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki táborméretet.« Itt lehet hülyézni Schiffert, aki persze nem tett mást, mint némi összehasonlítást végzett.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

falcatus-2
2025. szeptember 23. 12:39
"A Fidesz szavazótábora most egészen bizonyosan kisebb, mint négy éve, de egyáltalán nem biztos, hogy alacsonyabb a támogatottsága, mint nyolc éve. Mindeközben a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint négy éve az ellenzék legoptimistább számai és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki táborméretet.« Itt lehet hülyézni Schiffert, aki persze nem tett mást, mint némi összehasonlítást végzett...." Nem kell hülyézni.Miért kéne? Mindenesetre az összehasonlításának "se eleje, se veleje"= értelmetlen.
belbuda
2025. szeptember 23. 12:28
Bandi,álmodozzál a birkákkal...😉
statiszta
2025. szeptember 23. 12:15
"A Fidesz szavazótábora most egészen bizonyosan kisebb, mint négy éve" Én erre erős mérget a tolnai és újpesti időközi után nem vennék.
fortissima
2025. szeptember 23. 11:15
A modern dezinformáció célja nem az, hogy ne ezt ne hidd el azt meg igen, hanem, hogy semmit ne higgy el. Hogy elbizonytalanítson!
