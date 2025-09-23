„»A Fidesz szavazótábora most egészen bizonyosan kisebb, mint négy éve, de egyáltalán nem biztos, hogy alacsonyabb a támogatottsága, mint nyolc éve. Mindeközben a Tisza biztosan rosszabbul áll, mint négy éve az ellenzék legoptimistább számai és egyáltalán nem biztos, hogy eléri a 2017-es összesített ellenzéki táborméretet.« Itt lehet hülyézni Schiffert, aki persze nem tett mást, mint némi összehasonlítást végzett.”