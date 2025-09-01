Ft
Ilyet még nem sokan láttak: az eső sem tudta elmosni ezt a koncertet

2025. szeptember 01. 11:44

Nem adta fel Korda György és Balázs Klári, megoldották a helyzetet.

2025. szeptember 01. 11:44
Korda György

Szomorú hír érkezett a Majki Nyár Fesztiválról – írja a KEMMA.

A lap beszámolt róla, hogy a pénteki fellépők között ott volt Agárdi Szilvi és a Nox. A hétvége nagy durranása pedig a szombat esti Korda György, Balázs Klári koncert lett volna. A pénteken indult ingyenes fesztiválnak azonban a szombati időjárás betett,

programokat kellett lemondani, így például a Kalap Jakab és Korda Györgyék fellépését is.

Utóbbiak vasárnap este viszont visszatértek, az utolsó tájékoztatás szerint 20 órakor léptek színpadra.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

