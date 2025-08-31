Sötétségbe borul egész Magyarország: ezt már biztosan nem fogjuk megúszni

Hazánk időjárását hullámzó frontálzóna alakítja, melynek déli ágáról egy magassági hidegörvény fűződik le, és okoz vasárnap ismét többfelé csapadékot, felhős időt. Északkeleten is befelhősödik majd az ég.

Éjjel, illetve vasárnap is nagyrészt felhős időre számíthatunk,

majd délután – főként nyugaton – már határozottabban szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet. Összességében többfelé fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar felhőszakadással – reggelig nagyobb eséllyel hazánk nyugati kétharmadán.

Vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, majd délután egyre inkább a Dunától keletre képződnek záporok, zivatarok.

Hajnaltól a Dunántúlon megélénkül, és vasárnap napközben több helyen megerősödik az északnyugatira forduló szél, amelyet néhol viharos lökések is kísérhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között valószínű.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP