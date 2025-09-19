Ft
tények Hont András Magyar Péter

Hont András zseniálisan mattolta Magyar Pétert és az őt ájultan követő sleppet

2025. szeptember 19. 05:38

Vitriolos vélemény.

2025. szeptember 19. 05:38
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Hont András nagyon keményen beszólt a Facebook-oldalán az általa csak Messiás úrnak nevezett Tisza-vezérnek. Azonban itt nem állt meg, és az őt vakon követő levitézlett politikusoknak és megmondóembereknek is fityiszt mutatott.

A humorba ágyazott tűpontos bejegyzéseiről is ismert publicista egy zseniális posztban világított rá arra a valóban megmosolyogtató tényre, hogy miként mosdatják, mentegetik Magyar Pétert a szolgálatába szegődött figurák.

»(…) Fészbukorbán akar lenni valóságos javakkal, de annyira mégsem okos, mert elszólta magát. Ennyit a demokráciáról. Erre kik jönnek kimagyarázni? Akik félreálltak vagy üvöltöznek, hogy mások álljanak félre, hogy egyszer demokrácia legyen, jogállam meg többpártrendszer. Nem baj, hogy hülyét csináltok magatokból, de legalább önérzetesek ne legyetek hozzá. Ja, már azok sem vagytok. Akkor végtére is mindegy«.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

