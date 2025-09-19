Kész, vége: kiszivárgott a felvétel, a bukás szélén táncol Magyar Péter (VIDEÓ)
Most már önkéntesekért könyörög a Tisza Párt elnöke.
Vitriolos vélemény.
„Hont András nagyon keményen beszólt a Facebook-oldalán az általa csak Messiás úrnak nevezett Tisza-vezérnek. Azonban itt nem állt meg, és az őt vakon követő levitézlett politikusoknak és megmondóembereknek is fityiszt mutatott.
A humorba ágyazott tűpontos bejegyzéseiről is ismert publicista egy zseniális posztban világított rá arra a valóban megmosolyogtató tényre, hogy miként mosdatják, mentegetik Magyar Pétert a szolgálatába szegődött figurák.
»(…) Fészbukorbán akar lenni valóságos javakkal, de annyira mégsem okos, mert elszólta magát. Ennyit a demokráciáról. Erre kik jönnek kimagyarázni? Akik félreálltak vagy üvöltöznek, hogy mások álljanak félre, hogy egyszer demokrácia legyen, jogállam meg többpártrendszer. Nem baj, hogy hülyét csináltok magatokból, de legalább önérzetesek ne legyetek hozzá. Ja, már azok sem vagytok. Akkor végtére is mindegy«.”
Nyitókép forrása: Képernyőfotó