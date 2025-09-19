„Hont András nagyon keményen beszólt a Facebook-oldalán az általa csak Messiás úrnak nevezett Tisza-vezérnek. Azonban itt nem állt meg, és az őt vakon követő levitézlett politikusoknak és megmondóembereknek is fityiszt mutatott.

A humorba ágyazott tűpontos bejegyzéseiről is ismert publicista egy zseniális posztban világított rá arra a valóban megmosolyogtató tényre, hogy miként mosdatják, mentegetik Magyar Pétert a szolgálatába szegődött figurák.