Határok nélküli kreativitás: több mint 175 programmal jön a Budapest Design Week

Október 8. és 19. között az ország legizgalmasabb kreatív eseménysorozata várja az érdeklődőket.
„A Budapest Design Week immár 22 éve a hazai kreatívipar legfontosabb eseménye, ahol a design értékei, újdonságai és alkotói kerülnek reflektorfénybe minden ősszel” – fogalmaz az eseményt hirdető sajtóközlemény.
Az ide programok mottója a „Fluid Boundaries”, ami a designipar elmosódó határaira reflektál. Ezalatt pontosabban az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek közötti átjárhatóság értendő.
A programsorozat keretei között 10 városban, több mint 175 színes eseménnyel várja az érdeklődőket október 8–19. között.
A rendezvény célja a design, illetve a képző- és iparművészet világának népszerűsítése.
Budapesten közel 130 esemény, vidéken pedig 50 program valósul meg. A programfelhozatalban megtalálhatók szakmai előadások, közösségi design-séták, családi kézműves foglalkozások, tervezői találkozások, design installációk, gasztroprogramok, könyvbemutatók, és interaktív élmények is.
Vidéken Pécset, Sopronban Győrben, Kecskeméten, Szentendrén, Balatonfüreden, Tatán és Veszprémben találkozhatunk a Design Week programjaival.
„A Budapest Design Week legfontosabb küldetése, hogy láthatóvá tegye a kiemelkedő magyar tervezőket, márkákat és alkotásokat, és méltó szakmai elismerést biztosítson számukra országszerte” – fogalmazott Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.
A Magyar Divat & Design Ügynökség szervezésében megvalósuló Budapest Design Week hosszú távú célja, hogy regionális jelentőségű, élményalapú platformmá váljon, amely erősíti a hazai szakmát és segíti a magyar kreatívipar nemzetközi népszérűsödését.
Nyitókép: Facebook / Budapest Design Week
