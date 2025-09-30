Határok nélküli kreativitás: több mint 175 programmal jön a Budapest Design Week

„A Budapest Design Week immár 22 éve a hazai kreatívipar legfontosabb eseménye, ahol a design értékei, újdonságai és alkotói kerülnek reflektorfénybe minden ősszel” – fogalmaz az eseményt hirdető sajtóközlemény.

Az ide programok mottója a „Fluid Boundaries”, ami a designipar elmosódó határaira reflektál. Ezalatt pontosabban az anyagok, technológiák, szakterületek és tervező-gyártói szerepek közötti átjárhatóság értendő.

A programsorozat keretei között 10 városban, több mint 175 színes eseménnyel várja az érdeklődőket október 8–19. között.

A rendezvény célja a design, illetve a képző- és iparművészet világának népszerűsítése.

Budapesten közel 130 esemény, vidéken pedig 50 program valósul meg. A programfelhozatalban megtalálhatók szakmai előadások, közösségi design-séták, családi kézműves foglalkozások, tervezői találkozások, design installációk, gasztroprogramok, könyvbemutatók, és interaktív élmények is.