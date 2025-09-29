Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
K Endre Vesszőfutás Kocsis Máté Magyar Péter

„Hányok maguktól!” – Kocsis Máté is megszólalt a bicskei pedofil bűnözőt mentegető K. Endre új könyvéről

2025. szeptember 29. 10:53

A politikus szerint senkit nem érdekel a szerző „nyavajgása”.

2025. szeptember 29. 10:53
null

„Minden magyar nagy »örömére« könyvet írt Kónya Endre. Ő volt az, aki mentegette a bicskei p*dof*l bűnözőt, amiért aztán kényszerítés és vesztegetés vádjával elítélték” – kezdte hétfői Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint a Vesszőfutás című könyv a szerző „nyavajgásáról” szól.

„Megható, de senki nem fogja megkönnyezi ennek az embernek a személyes problémáit, sőt vagyunk egy páran ebben az országban, akik úgy gondoljuk, hogy ezek a bűnözők nem szenvedtek annyit, amennyit megérdemeltek volna” – fogalmazott a politikus, majd kifejtette: szerinte indokoltabb lett volna a bicskei áldozatokról írnia. Azokról, akik a gondjaikra voltak bízva, 

de nem védték meg őket az aberrált főnöküktől. 

A Fidesz frakcióvezetője szerint ehelyett visszaéltek a helyzetükkel, és mentegették a gyomorforgató cselekményeket. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Miután Magyar Péter ígérete ellenére ma sem tudta bejelenteni a brüsszeli bábpárt jelöltjeit, azzal terel, hogy vajon hol vannak a mi jelöltjeink?

Segítek neki eligazodni: java részt bent ülnek a parlamentben, dolgoznak, intézik a választókerületük ügyeit, és járják a településeket.

Magyar Péter is nekik köszönhető

„Pont az ilyen aberráltak, moral insanity-k miatt tettük a p*dof*l*a bűntettét a gyilkosokéval egyenértékűvé a törvényekben. Kónya Endre a könyvírás helyett tehát jobban tenné, ha inkább bocsánatot kérne, és eltűnne örökre. Az ő élete nem vesszőfutás, hanem egy összeomlott, hányinger ízű bűn, kudarc és bukás. Egy morálon kívüli élet, ami minden iránytűjét elvesztette, és kilépett a normalitás egészéből. Senkit nem érdekel a magyarázkodása” – hangsúlyozta Kocsis Máté, aki azt is megjegyezte: 

a bűnük mellesleg felépített egy Magyar Péter nevű ócska hazudozót a politikában! 

„Szóval takarodjanak már el mindenki szeme elől, és örüljenek, hogy csak a régi törvények vonatkoztak a bűneikre! Hányok maguktól” – zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.

Nyitókép: Facebook

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
•••
2025. szeptember 29. 12:51 Szerkesztve
Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy a libsiknél miért folyik boszorkányüldözés a történelmi egyházak ellen? Sorra vádolják a katolikus papokat és az egyházi intézményekben dolgozókat homoszexualitással, kiskorúak megrontásával. A református egyházon eddig nem találtak fogást. Most végre itt is célkeresztbe került valaki. Pedig Balogh nem tölt már be kormányzati pozíciót és csak a ref. egyháznak és Istennek tartozik elszámolással. Novák Katalin esete más. Ő egy ízig-vérig karakán karizmatikus , talpig becsületes, keresztyén politikus volt. Kicsinálták! Az utód a színtelen, szagtalan, láthatatlan Sólyom László. Van aki a nevét sem ismeri.
Válasz erre
1
0
ekeke1
2025. szeptember 29. 12:45
Novákot meg bosszúból a kastélytörvény akadályozásáért a sajátjai, Lázárék nyírták ki. Novák nem csinált semmit amiért le kellett volna mondani, nyugodtan kiállhatott volna "a nép" elé elmagyarázni hogy egy nem pedofil, büntetését nagy részben letöltő, jó magaviseletért háziőrizetbe került nyomorultnak adott kegyelmet az utolsó hónapjai alól. Még csak indokolni sem szükséges. Petrétei és a balliberálisok anno rákényszerítették Mádl Ferencet hogy 2005 egy Simek Kitty nevűnek kegyelmet adjon, aki konkrétan álmában lőtte agyon az apját. (Aztán jött a mese a erőszakról, teherbe esett stb.)
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. szeptember 29. 12:45
Most akkor el kell dönteni, hogy a faszicsávó bűnös volt, vagy nem, hogy a kegyelem jogos volt vagy nem. A komcsik ugyanazzal a vehemenciával verték rá, hogy tudatosan mentegette a pedót, mint ahogy most Zsoltibácsiznak, tehát ebből nem lehet kiindulni, sőt ez inkább mellette szól. Az is érthető, hogy a fidesz semmiféle igazságkeresésbe nem kíván belemenni, inkább messzire elhatárolódik az egésztől, a jóemberkedésre már pár politikusuk ráment. De van itt egy áthidaló megoldás! Mindenki befogja, és szépen elfelejtjük ezt az egész szart!
Válasz erre
1
0
Totenkopf
2025. szeptember 29. 12:42
hernadvolgyi-2Totenkopf 2025. szeptember 29. 12:08 Csoki, csokim novicsoki, a homo és pedo cikkekre nagyon rá vagy cuppanva, Jól elszóltad magad. Te is gyerekeket rontasz meg, mint Semjén Zsolti bácsi?
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!