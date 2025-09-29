„Hányok maguktól!” – Kocsis Máté is megszólalt a bicskei pedofil bűnözőt mentegető K. Endre új könyvéről

„Minden magyar nagy »örömére« könyvet írt Kónya Endre. Ő volt az, aki mentegette a bicskei p*dof*l bűnözőt, amiért aztán kényszerítés és vesztegetés vádjával elítélték” – kezdte hétfői Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint a Vesszőfutás című könyv a szerző „nyavajgásáról” szól.

„Megható, de senki nem fogja megkönnyezi ennek az embernek a személyes problémáit, sőt vagyunk egy páran ebben az országban, akik úgy gondoljuk, hogy ezek a bűnözők nem szenvedtek annyit, amennyit megérdemeltek volna” – fogalmazott a politikus, majd kifejtette: szerinte indokoltabb lett volna a bicskei áldozatokról írnia. Azokról, akik a gondjaikra voltak bízva,

de nem védték meg őket az aberrált főnöküktől.

A Fidesz frakcióvezetője szerint ehelyett visszaéltek a helyzetükkel, és mentegették a gyomorforgató cselekményeket.