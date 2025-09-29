„Hányok maguktól!” – Kocsis Máté is megszólalt a bicskei pedofil bűnözőt mentegető K. Endre új könyvéről

Berobbant egy új hangfelvétel Magyar Péterről: így még soha nem bukott le, már most retteghetnek a tiszások
Hamar hátat fordít bárkinek a Tisza Párt elnöke.
A politikus szerint senkit nem érdekel a szerző „nyavajgása”.
„Minden magyar nagy »örömére« könyvet írt Kónya Endre. Ő volt az, aki mentegette a bicskei p*dof*l bűnözőt, amiért aztán kényszerítés és vesztegetés vádjával elítélték” – kezdte hétfői Facebook-bejegyzését Kocsis Máté, aki szerint a Vesszőfutás című könyv a szerző „nyavajgásáról” szól.
„Megható, de senki nem fogja megkönnyezi ennek az embernek a személyes problémáit, sőt vagyunk egy páran ebben az országban, akik úgy gondoljuk, hogy ezek a bűnözők nem szenvedtek annyit, amennyit megérdemeltek volna” – fogalmazott a politikus, majd kifejtette: szerinte indokoltabb lett volna a bicskei áldozatokról írnia. Azokról, akik a gondjaikra voltak bízva,
de nem védték meg őket az aberrált főnöküktől.
A Fidesz frakcióvezetője szerint ehelyett visszaéltek a helyzetükkel, és mentegették a gyomorforgató cselekményeket.
Segítek neki eligazodni: java részt bent ülnek a parlamentben, dolgoznak, intézik a választókerületük ügyeit, és járják a településeket.
„Pont az ilyen aberráltak, moral insanity-k miatt tettük a p*dof*l*a bűntettét a gyilkosokéval egyenértékűvé a törvényekben. Kónya Endre a könyvírás helyett tehát jobban tenné, ha inkább bocsánatot kérne, és eltűnne örökre. Az ő élete nem vesszőfutás, hanem egy összeomlott, hányinger ízű bűn, kudarc és bukás. Egy morálon kívüli élet, ami minden iránytűjét elvesztette, és kilépett a normalitás egészéből. Senkit nem érdekel a magyarázkodása” – hangsúlyozta Kocsis Máté, aki azt is megjegyezte:
a bűnük mellesleg felépített egy Magyar Péter nevű ócska hazudozót a politikában!
„Szóval takarodjanak már el mindenki szeme elől, és örüljenek, hogy csak a régi törvények vonatkoztak a bűneikre! Hányok maguktól” – zárta bejegyzését a kormánypárti politikus.
Nyitókép: Facebook