Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vas Népe Tisza Párt munkatárs fenyegetés Orbán Viktor

Halálosan megfenyegették a Vas Népe munkatársait: levelet kaptak, egy Tisza-szimpatizáns kivégzőosztag elé küldené őket

2025. szeptember 12. 14:48

Döbbenetes levelet kaptak, a levélíró szerint a munkatársak dögtemetőbe valók, Orbán Viktor nyakát is ki akarják csavarni.

2025. szeptember 12. 14:48
null

Charlie Kirk gyilkossága után, szeptember 12-én halálos fenyegetést kapott a Vas Népe és vaol.hu főszerkesztője és munkatársai. A névtelen levélíró csak annyit írt a feladó részére, hogy „az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! TISZA SZIMPATIZÁNS”.

névtelen levél fenyegetés
Forrás: Vas Népe

A levélben pedig megosztja, mit szeretne, mi történjen a Vas Népe szerkesztőségének munkatársaival: 

kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi Rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!”

Az levélben olyan gondolatok szerepelnek, mint „mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!”, s arról értekezik, a Tisza-adó mennyire jó lesz majd.

A kollégáknak azt írta, „Te GANAJ TRÁGYA VAS NÉPE! VASNÉPÉSEK…..Unokáitok fognak, ha megmaradtok megölni benneteket!....DÖGTEMETŐBE valók! Piszkok!...Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után…Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkerben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen! …Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda TISZA korszerű adóreform-tervezete végett!....Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is.....Istentől halált kérünk rátok családostul!....”

Orbán Viktort sem kímélte a feladó: „Külön kérni fogjuk, hogy csavarják ki a mocskos Orsós Orbán Viktor Mihály nyakát. [...] Ezért is járhat úgy, mint Elena és Ceaușescu! Géppisztolysorozattal…Lévai Anikójával a diktátor kettővel együtt! Ez lenne a teljes Rendszerváltásunk  Királyi megkoronázása…”

Azzal zárta a levelet, „minden szavánál a pocskondiátoknak egy méterrel legyen közelebb hozzátok a Jáki út dögrésze-parcellája.”  (Jáki út: Jáki úti temető  Szombathelyen – a szerk.) majd végezetül még odaszúrja: TISZAVIRÁG ÉLETŰ A MOCSKOS FIDESZ ÉS A TI ÉLETETEK! TISZAVIRÁG  EBBEN IS A JOBB JÖVŐNK PÁRTJA!  

Nyitókép: Vaol.hu/Cseh Gábor

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Linne
2025. szeptember 12. 17:05
Épül a szeretet országa, mi? Sz*rjankók. Fogtok ti még félni a szeretet áradása miatt.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. szeptember 12. 16:58
Hogy milyen helyesírással ír, az pont bele is illik a tiszafosoncok általános műveltségi szintjébe, ami az ide kommentelő tiszafosoncokon is nap mint nap tapasztalható.
Válasz erre
0
0
ricsi1975
2025. szeptember 12. 16:52
Szerintem ha valamelyik ismerőse elolvassa a cikket és látja, hogy milyen szóhasználattal ír, nagy eséllyel felismeri , hogy ki lehetett ez a faszparaszt. Remélhetőleg fel is dobja a rendőrségen. Amúgy meg börtönbe vele ha elkapják, .mert jobb megelőzni a bajt
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2025. szeptember 12. 16:43
"Odakinn szörnyek járnak"
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!