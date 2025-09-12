Halálosan megfenyegették a Vas Népe munkatársait: levelet kaptak, egy Tisza-szimpatizáns kivégzőosztag elé küldené őket

Charlie Kirk gyilkossága után, szeptember 12-én halálos fenyegetést kapott a Vas Népe és vaol.hu főszerkesztője és munkatársai. A névtelen levélíró csak annyit írt a feladó részére, hogy „az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! TISZA SZIMPATIZÁNS”.

Forrás: Vas Népe

A levélben pedig megosztja, mit szeretne, mi történjen a Vas Népe szerkesztőségének munkatársaival:

kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi Rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!”

Az levélben olyan gondolatok szerepelnek, mint „mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!”, s arról értekezik, a Tisza-adó mennyire jó lesz majd.