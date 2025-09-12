Halálosan megfenyegették a Vas Népe munkatársait: levelet kaptak, egy Tisza-szimpatizáns kivégzőosztag elé küldené őket

Politikai elemző: Magyar Péter se nem hiteles, se nem kormányzóképes
A Republikon Intézet konferenciáján a politikai elemzők véleménye alaposan megoszlott abban, hogy a mostani közvélemény-kutatási adatokból milyen következtetéseket lehet levonni.
Döbbenetes levelet kaptak, a levélíró szerint a munkatársak dögtemetőbe valók, Orbán Viktor nyakát is ki akarják csavarni.
Charlie Kirk gyilkossága után, szeptember 12-én halálos fenyegetést kapott a Vas Népe és vaol.hu főszerkesztője és munkatársai. A névtelen levélíró csak annyit írt a feladó részére, hogy „az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! TISZA SZIMPATIZÁNS”.
A levélben pedig megosztja, mit szeretne, mi történjen a Vas Népe szerkesztőségének munkatársaival:
kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi Rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!”
Az levélben olyan gondolatok szerepelnek, mint „mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!”, s arról értekezik, a Tisza-adó mennyire jó lesz majd.
A kollégáknak azt írta, „Te GANAJ TRÁGYA VAS NÉPE! VASNÉPÉSEK…..Unokáitok fognak, ha megmaradtok megölni benneteket!....DÖGTEMETŐBE valók! Piszkok!...Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után…Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkerben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen! …Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda TISZA korszerű adóreform-tervezete végett!....Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is.....Istentől halált kérünk rátok családostul!....”
Orbán Viktort sem kímélte a feladó: „Külön kérni fogjuk, hogy csavarják ki a mocskos Orsós Orbán Viktor Mihály nyakát. [...] Ezért is járhat úgy, mint Elena és Ceaușescu! Géppisztolysorozattal…Lévai Anikójával a diktátor kettővel együtt! Ez lenne a teljes Rendszerváltásunk Királyi megkoronázása…”
Azzal zárta a levelet, „minden szavánál a pocskondiátoknak egy méterrel legyen közelebb hozzátok a Jáki út dögrésze-parcellája.” (Jáki út: Jáki úti temető Szombathelyen – a szerk.) majd végezetül még odaszúrja: TISZAVIRÁG ÉLETŰ A MOCSKOS FIDESZ ÉS A TI ÉLETETEK! TISZAVIRÁG EBBEN IS A JOBB JÖVŐNK PÁRTJA!
Nyitókép: Vaol.hu/Cseh Gábor