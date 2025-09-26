Hajszálnyi a különbség: zseniális mém szemlélteti, hogyan használja Orbán Viktor és Magyar Péter a telefonját

Itt a videó: magyar felirattal megnézheti, Trump hogyan védte meg Magyarországot
Az amerikai elnök szerint nem fair minket hibáztatni az orosz energiafüggőség miatt.
Orbán Viktor és Donald Trump fontos telefonbeszélgetést folytattak.
Mint ismert, eredményes telefonbeszélgetés zajlott Orbán Viktor és Donald Trump, miután a magyar miniszterelnök felhívta az amerikai elnököt. A beszélgetés után Trump megértette, miért nem tud Magyarország könnyen függetlenedni az orosz olajtól.
