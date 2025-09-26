Ft
Duna Magyar Péter Donald Trump telefon Orbán Viktor

Hajszálnyi a különbség: zseniális mém szemlélteti, hogyan használja Orbán Viktor és Magyar Péter a telefonját

2025. szeptember 26. 12:05

Orbán Viktor és Donald Trump fontos telefonbeszélgetést folytattak.

2025. szeptember 26. 12:05
null

Mint ismert, eredményes telefonbeszélgetés zajlott Orbán Viktor és Donald Trump, miután a magyar miniszterelnök felhívta az amerikai elnököt. A beszélgetés után Trump megértette, miért nem tud Magyarország könnyen függetlenedni az orosz olajtól. 

Ezzel szemben Magyar Péter tavaly nyáron minősíthetetlenül viselkedett egy belvárosi szórakozóhelyen: erőszakkal elvette egy számára ismeretlen ember telefonját, majd a Dunába dobta. Érezhető a különbség... 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

