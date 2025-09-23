Ft
kormány Hadházy Ákos templom tüntetés szerzetes szeretetország Ferenciek tere

Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest

2025. szeptember 23. 21:55

Undorító hónapoknak nézünk elébe, annyi szent! Ez lenne a „szeretetország” ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?

2025. szeptember 23. 21:55
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Ez már tényleg a legalja! Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit »a tömeg« majdnem meglincsel. Közben zúg a »mocskos Fidesz« meg a »szégyelld magad!«

Az egykori állatorvos azt hiszi, az általa szervezett, totálisan nívótlan tüntetést akarja megzavarni a harangozás meg az atya - pedig csak a szentmise kezdődne. Bele is állnak… Rémisztő jelenetek kedden este a Ferenciek terén, a Magyar Péter-féle csatorna meg vígan veszi az egészet. Gyomorforgató!

A napokban egy rendőr tragikus öngyilkossága miatt a kormányt kezdte vádolni tandemben Dobrev Klára és a Tisza-vezér, alájuk dolgozik a »független« sajtó, a Semjén Zsolt elleni, ugyancsak alaptalan rágalomhadjáratról nem is beszélve!

Undorító hónapoknak nézünk elébe, annyi szent! Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?”

Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala

galancza-2
2025. szeptember 23. 22:20 Szerkesztve
kacsó! szarházi ákit,poloskát is ti neveltétek ki és futtattátok,pénzeltétek.Ahogy toka rémuszt is.És még rengeteg balos patkányt:gulyi balu,luki csabesz,luki kati,mellíros tomesz,pálinka jocó,bp áki.stb,st,stb....Ha ezt valaki akkoriban szóvá tette párton belül azt aljas módon lehurrogtátok,háttérbe szorítottátok,irigy prolinak,büdös komcsinak,buzi libsinek neveztétek. Miközben bayernak a mai napig a Fidesz-OV-magyar-kereszténygyűlölő tgm a példaképe. OV a mai napig hisz abban hogy pöccsing marisné, hill pityu, fodi gabesz igazi tisztességes magyar emberek,akik jót akarnak M.o.-nak,csak különbözik a véleményük. kacsó!Az r.kat., refi egyetem oktatóinak 70%-a magyar-kereszténygyűlölő poloskás libsibolsi.Ez ellen nem tesztek semmit. A mai napig fizetitek OV egyik háttér intézményben a ballikos hegelórinét és patkány árpi egyik fattyát.És még sok hasonló patkányt országszerte.Pl.: érdeklődj a dögügyi miniszterednél,stb,stb,stb... Hajrá Fidesz,de kurvára magatokba kéne néznetek!
Hohokam
2025. szeptember 23. 22:19
Ez egy mocskos proli heccbrigád.
bagoly-29
2025. szeptember 23. 22:07
A lódoktornak érik a rabruha! De előbb a mentelmi jogát kell elvenni!
