„Ez már tényleg a legalja! Hadházy és szedett-vedett köre nekiáll fenyegetni egy idős ferences szerzetest, akit »a tömeg« majdnem meglincsel. Közben zúg a »mocskos Fidesz« meg a »szégyelld magad!«

Az egykori állatorvos azt hiszi, az általa szervezett, totálisan nívótlan tüntetést akarja megzavarni a harangozás meg az atya - pedig csak a szentmise kezdődne. Bele is állnak… Rémisztő jelenetek kedden este a Ferenciek terén, a Magyar Péter-féle csatorna meg vígan veszi az egészet. Gyomorforgató!

A napokban egy rendőr tragikus öngyilkossága miatt a kormányt kezdte vádolni tandemben Dobrev Klára és a Tisza-vezér, alájuk dolgozik a »független« sajtó, a Semjén Zsolt elleni, ugyancsak alaptalan rágalomhadjáratról nem is beszélve!

Undorító hónapoknak nézünk elébe, annyi szent! Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?”

Nyitókép: Kacsoh Dániel Facebook-oldala