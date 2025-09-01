„A PLÜSS ROBIN HOOD már megint nyíltan újságírókat fenyeget. Igazán bátor dolog, mondhatom... Az Index egyik munkatársával, annak nyári szabadsága idején ordítozott telefonon, számonkérve, miért nem az ő ízlése szerint ír a Tiszáról és róla.

Magyar Péter minden agresszív kirohanása ellenére a ballib, »függetlenobjektív« sajtó állandó kedvence. Falaznak neki, elhallgatják a vállalhatatlan megszólalásait, szépíteni próbálják, vagy épp elhazudják szánalmas viselkedését. Most például eszük ágában sincs Indexes kollégájuk oldalára állni, vagy épp Magyar tegnapi, minősíthetetlen posztjáról írni, amelyben a teljes magyar médiavilágot – kvázi – börtönnel fenyegeti, s bűncselekménynek nyilvánítaná a sajtóban megjelenő igaztalan állítások megfogalmazóit. Igen, éppen ez a beteges hazudozó...