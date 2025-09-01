Ft
nárcisztikus bűncselekmény börtön

Ha ez a beteg ember már most így viselkedik, mit művelne, ha valódi hatalmat kapna a kezébe?

2025. szeptember 01. 21:37

Mégis miben reménykedtek, ballib médiamunkások? Nem látjátok, hogy jutalmul ti is csak megvetést, lesajnálást kaptok ettől az ideggyenge, nárcisztikus sráctól?

2025. szeptember 01. 21:37
Rákay Philip
Rákay Philip
„A PLÜSS ROBIN HOOD már megint nyíltan újságírókat fenyeget. Igazán bátor dolog, mondhatom... Az Index egyik munkatársával, annak nyári szabadsága idején ordítozott telefonon, számonkérve, miért nem az ő ízlése szerint ír a Tiszáról és róla.

Magyar Péter minden agresszív kirohanása ellenére a ballib, »függetlenobjektív« sajtó állandó kedvence. Falaznak neki, elhallgatják a vállalhatatlan megszólalásait, szépíteni próbálják, vagy épp elhazudják szánalmas viselkedését. Most például eszük ágában sincs Indexes kollégájuk oldalára állni, vagy épp Magyar tegnapi, minősíthetetlen posztjáról írni, amelyben a teljes magyar médiavilágot – kvázi – börtönnel fenyegeti, s bűncselekménynek nyilvánítaná a sajtóban megjelenő igaztalan állítások megfogalmazóit. Igen, éppen ez a beteges hazudozó...

Persze ezt is lehet, mert odaát mindenki néma csöndben lapít. Mégis miben reménykedtek, ballib médiamunkások? Nem látjátok, hogy jutalmul ti is csak megvetést, lesajnálást kaptok ettől az ideggyenge, nárcisztikus sráctól? Tán mazochisták vagytok? Lelki orgazmust okoz nektek, ha a szolgálataitokért cserébe még jól belétek is rúg ez a farizeus?

Ha ez a beteg ember – bármiféle közhatalom birtoklása nélkül – már most így viselkedik, vajon mit művelne, ha valódi hatalmat kapna a kezébe? Megsúgjam, vagy tudjátok a választ magatoktól is.”

