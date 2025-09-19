Fővárosi Közgyűlés: rendhagyó helyszín javaslattal állt elő a fideszes képviselő

Fontos üzenettel bírna a Fővárosi Közgyűlés kihelyezett ülése

Szécsényi Dániel azzal folytatta, hogy szerinte fontos üzenettel bírna egy ilyen kihelyezett ülés, ugyanis ezzel minden képviselő megmutathatná a budapesti polgároknak, hogy számít nekik a Népliget, illetve, hogy nem ülnek tétlenül, amikor azt látják, hogy bajok vannak a közterületeken.

„A legfontosabb pedig az lenne, hogy a szőnyeg alá söpört probléma helyett a budapestiek eredeti rendeltetésüknek megfelelően tudják használni a köztereinket: pihenésre, sétára, családi programokra.