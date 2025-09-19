Fővárosi Közgyűlés: rendhagyó helyszín javaslattal állt elő a fideszes képviselő

Szentkirályi Alexandra szerint itt az idő, hogy rendbe tegyék Budapest legnagyobb közparkját
Szécsényi Dániel szerint a Népligetet napjainkban sajnos a drog, a szemét és a prostitúció jellemzi. Azért, hogy ezt lássák, kivezényelné a Fővárosi Közgyűlést a főváros szégyenfoltjára.
Szécsényi Dániel, a Fővárosi Közgyűlés fideszes tagja kivezényelné képviselő társait a Népligetbe. Erről részletesen a Magyar Nemzetnek beszélt.
Szécsényi a lapnak elmondta,
Szeretnénk, ha ezek helyett a főváros legnagyobb közparkját családbarát környezet, gyerekek kacagása, kulturális események és összességében vállalható programok határoznák meg” – ezért kezdeményezte, hogy az októberi közgyűlést a Népligetben tartsa meg a főváros.
A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy mióta a Városligetben a kormánynak köszönhetően megvalósult Európa egyik legnagyobb kulturális beruházása, még szembetűnőbb lett, hogy a Népliget közben mennyire elhanyagolt. „Mindez annak ellenére, hogy a jelenlegi városvezetés kampányról kampányra azzal hitegeti az embereket, hogy fognak kezdeni valamit az ott uralkodó tragikus állapotokkal” – emlékeztetett a képviselő.
Hajléktalanság, drogbandák, prostitúció, szemét – ez jellemzi most a területet.
Szécsényi Dániel azzal folytatta, hogy szerinte fontos üzenettel bírna egy ilyen kihelyezett ülés, ugyanis ezzel minden képviselő megmutathatná a budapesti polgároknak, hogy számít nekik a Népliget, illetve, hogy nem ülnek tétlenül, amikor azt látják, hogy bajok vannak a közterületeken.
„A legfontosabb pedig az lenne, hogy a szőnyeg alá söpört probléma helyett a budapestiek eredeti rendeltetésüknek megfelelően tudják használni a köztereinket: pihenésre, sétára, családi programokra.
A Népliget nem arra való, hogy a legősibb mesterség művelői és drogosok tanyája legyen”
– hangoztatta a Magyar Nemzetnek.
Szécsényi Dániel kiemelte, „a főváros vezetése saját magáról állít ki szegénységi bizonyítványt azzal, hogy tétlenül nézi, hogy a rábízott köztereken ilyen állapotok uralkodnak. A városvezetés feladata az, hogy tiszta, rendezett és élhető közparkokat tartson fenn”.
A képviselő a Magyar Nemzetnek végül arról is beszélt, hogy tart tőle, hogy a Népliget csak a kampányígéretek szintjén volt fontos a főpolgármesternek, ugyanakkor most lehetősége nyílna arra, hogy ezt megcáfolja.
Szécsényi nyilatkozatát azzal zárta, hogy szerinte már láthatják a fővárosiak is, hogy mi történik egy közparkkal, ha gondos és hozzáértő kezekkel nyúlnak hozzá: elég csak tenni egy sétát a Városligetben.
