Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
népliget Szécsényi Dániel séta Fővárosi Közgyűlés bizonyítvány

Fővárosi Közgyűlés: rendhagyó helyszín javaslattal állt elő a fideszes képviselő

2025. szeptember 19. 07:37

Szécsényi Dániel szerint a Népligetet napjainkban sajnos a drog, a szemét és a prostitúció jellemzi. Azért, hogy ezt lássák, kivezényelné a Fővárosi Közgyűlést a főváros szégyenfoltjára.

2025. szeptember 19. 07:37
null

Szécsényi Dániel, a Fővárosi Közgyűlés fideszes tagja kivezényelné képviselő társait a Népligetbe. Erről részletesen a Magyar Nemzetnek beszélt. 

A fideszes képviselő javaslatára októberben rendhagyó helyszínről jelentkezhet a Fővárosi Közgyűlés.
Októberben rendhagyó helyszínről jelentkezhet a Fővárosi Közgyűlés. Fotó: Facebook

Szécsényi a lapnak elmondta, 

a Népligetet napjainkban sajnos a drog, a szemét és a prostitúció jellemzi. 

Szeretnénk, ha ezek helyett a főváros legnagyobb közparkját családbarát környezet, gyerekek kacagása, kulturális események és összességében vállalható programok határoznák meg” – ezért kezdeményezte, hogy az októberi közgyűlést a Népligetben tartsa meg a főváros. 

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy mióta a Városligetben a kormánynak köszönhetően megvalósult Európa egyik legnagyobb kulturális beruházása, még szembetűnőbb lett, hogy a Népliget közben mennyire elhanyagolt. „Mindez annak ellenére, hogy a jelenlegi városvezetés kampányról kampányra azzal hitegeti az embereket, hogy fognak kezdeni valamit az ott uralkodó tragikus állapotokkal” – emlékeztetett a képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

Fontos üzenettel bírna a Fővárosi Közgyűlés kihelyezett ülése

Szécsényi Dániel azzal folytatta, hogy szerinte fontos üzenettel bírna egy ilyen kihelyezett ülés, ugyanis ezzel minden képviselő megmutathatná a budapesti polgároknak, hogy számít nekik a Népliget, illetve, hogy nem ülnek tétlenül, amikor azt látják, hogy bajok vannak a közterületeken.

„A legfontosabb pedig az lenne, hogy a szőnyeg alá söpört probléma helyett a budapestiek eredeti rendeltetésüknek megfelelően tudják használni a köztereinket: pihenésre, sétára, családi programokra. 

A Népliget nem arra való, hogy a legősibb mesterség művelői és drogosok tanyája legyen”

– hangoztatta a Magyar Nemzetnek.

Saját magukról állítanak ki Karácsony Gergelyék szegénységi bizonyítványt

Szécsényi Dániel kiemelte, „a főváros vezetése saját magáról állít ki szegénységi bizonyítványt azzal, hogy tétlenül nézi, hogy a rábízott köztereken ilyen állapotok uralkodnak. A városvezetés feladata az, hogy tiszta, rendezett és élhető közparkokat tartson fenn”

A képviselő a Magyar Nemzetnek végül arról is beszélt, hogy tart tőle, hogy a Népliget csak a kampányígéretek szintjén volt fontos a főpolgármesternek, ugyanakkor most lehetősége nyílna arra, hogy ezt megcáfolja.

Szécsényi nyilatkozatát azzal zárta, hogy szerinte már láthatják a fővárosiak is, hogy mi történik egy közparkkal, ha gondos és hozzáértő kezekkel nyúlnak hozzá: elég csak tenni egy sétát a Városligetben.

Nyitókép: Radics Béla Facebook-oldala

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 19. 07:53
A Fővárosi Közgyűlést föl kell oszlatni, mert törvényellenesen alakult, és törvényellenesen (nem) végzi a munkáját.
Válasz erre
6
0
dimaggio
2025. szeptember 19. 07:52
Távol van a belvárostól ,ezért nincs politikai akarat erre a témára .
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!