Ez valami elképesztő: a tiszás Tibi atya szerint a Bokros csomag egy álom volt, és óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon

„Ha nem történnek meg ezek a lépések, katasztrofális, előre nem is látható kaszkádok indulhatnak el, amelyek egyik állomása lehet akár az államcsőd is. Ilyenkor a megszorítás a felelős döntés egy ország hosszú távú jövője szempontjából. Ehelyett azt látjuk, hogy még az alvadt, véres gecit okádó sátánnál is rosszabbnak állítják be azt, aki kimondja: szükség van rájuk” – folytatta.

„Amikor 0-24-ben ömlik a csapból a narratíva ilyen átkeretezése, több millió ember fejében íródik át a valóság. Az egybites, önző szavazó rögtön arra gondol – mivel erre kondicionálták -, hogy az állam csak el akar venni tőle, hogy neki kevesebb legyen. A gondolat második fele viszont sosem jut el hozzá: az állam azért vesz el tőle most, hogy később több lehessen neki. És ez ijesztő, mert újra és újra milliók fejébe verik be, hogy csak rövid távon szabad gondolkodni.” – tette hozzá.

Az eddig is bicskanyitogató írás itt egy újabb fordulatot vett, hiszen Tóth hűségesküt tett a botrányos Bokros-csomag mellett, ugyanis úgy látja, az mentette meg az országot az államcsődtől, és képes volt növekedési pályára állítani Magyarországot.

Negyedik éve van recesszióban az ország. Stagfláció van. A befektetők menekülnek, az ipar zuhan, romokban a fél ország. Bár még tartanak a 2022 utáni megszorító intézkedések, a baj az, hogy ezek csak akkor működnek, ha a befolyt pénzt megfelelően költik el. Itt viszont ez nincs így”

– vélekedik.