Ez valami elképesztő: a tiszás Tibi atya szerint a Bokros csomag egy álom volt, és óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon

Teljes összeomlás Magyar Péteréknél: még erre is képesek voltak a választóikkal a Tisza-adó miatt
A párt elnöke mindent bevállal, hogy elterelje a figyelmet a kiszivárgott adóreform botrányáról.
Tóth Máté felmentette a Tiszát, amiért nem mer beszélni erről nyilvánosan, hiszen át lett már mosva az emberek agya...
Elképesztő publicisztikát írt közösségi oldalán Tóth Máté, a Tibi atya népszerű trash-oldal vezetője, aki az utóbbi időben rendre beleszólt a közéleti témákba és teljes mellszélességgel kiállt a Tisza Párt mellett. Így történt ez szerdán is, amikor is a Tisza-adó kapcsán osztotta meg magvas gondolatait. Mint ismert, kiszivárgott a Tisza gazdasági kabinetjéből egy dokumentum, amelyben az áll, hogy egy többkulcsos adót vezetnének be kormányra kerülésük esetén.
Ezt támogatta Dálnoki Áron is, aki Tarr Zoltán mellett szerepelt azon a felvételen, ahol a Tisza alelnöke azt mondta, vannak dolgok „amelyekről nem beszélhet”, mert akkor megbuknak, majd a kamerák kereszttüzébe elkezdett mesélni az adótervről. Ezt értelemszerűen megszorításként értelmezték a kritizálók, hiszen a jóval többet adóznának a kikerült dokumentum alapján a jövedelmük után az emberek.
Tóth Máté azonban gyalázatos iránynak tartja, hogy a „megszorítás” kifejezést ennyire tudatosan próbálják negatív konnotációval felruházni, úgy látja, bár megszorítani senki nem szeret, de vannak olyan helyzetek, amikor muszáj.
Szerinte ebben az országban nincs pénzügyi alapműveltség.
„Ha nem történnek meg ezek a lépések, katasztrofális, előre nem is látható kaszkádok indulhatnak el, amelyek egyik állomása lehet akár az államcsőd is. Ilyenkor a megszorítás a felelős döntés egy ország hosszú távú jövője szempontjából. Ehelyett azt látjuk, hogy még az alvadt, véres gecit okádó sátánnál is rosszabbnak állítják be azt, aki kimondja: szükség van rájuk” – folytatta.
„Amikor 0-24-ben ömlik a csapból a narratíva ilyen átkeretezése, több millió ember fejében íródik át a valóság. Az egybites, önző szavazó rögtön arra gondol – mivel erre kondicionálták -, hogy az állam csak el akar venni tőle, hogy neki kevesebb legyen. A gondolat második fele viszont sosem jut el hozzá: az állam azért vesz el tőle most, hogy később több lehessen neki. És ez ijesztő, mert újra és újra milliók fejébe verik be, hogy csak rövid távon szabad gondolkodni.” – tette hozzá.
Az eddig is bicskanyitogató írás itt egy újabb fordulatot vett, hiszen Tóth hűségesküt tett a botrányos Bokros-csomag mellett, ugyanis úgy látja, az mentette meg az országot az államcsődtől, és képes volt növekedési pályára állítani Magyarországot.
Negyedik éve van recesszióban az ország. Stagfláció van. A befektetők menekülnek, az ipar zuhan, romokban a fél ország. Bár még tartanak a 2022 utáni megszorító intézkedések, a baj az, hogy ezek csak akkor működnek, ha a befolyt pénzt megfelelően költik el. Itt viszont ez nincs így”
– vélekedik.
A Tibi atya blog szerzője szerint „szomorúan kell kimondani: óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon – és valószínűleg ez vár ránk a 2026-os választások után”.
Mint írja, „hosszú évek alatt annyira átmosták egy hatalmas réteg agyát, hogy teljesen érthető, miért nem mer senki nyíltan beszélni erről”.
Az emberek egyszerűen nem akarják hallani a kellemetlen igazságot. Milliók élnek Magyarországon, akik a tejjel-mézzel folyó Kánaán ígéretének reményében húzzák be az X-et – annak, aki többet ígér”
– fogalmazott.
Nyitókép: Facebook