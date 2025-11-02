Magyar Péteren nem fog a szégyen. Lépten-nyomon kiderül, hogy elárulta családját, közösségét, hazudozik összevissza, telefont dob a Dunába, bennfentes kereskedéssel gyanúsítják, ám mindez – amikor a sajtó szembesíti vele – nem árt meg a hívei körében a megítélésének.

Aki erkölcs nélküli, aki az elemi normákat sem tartja be, attól dőreség számon kérni etikus viselkedést vagy polgári illemet. Hívei ezt is másként értelmezik: erénynek tartják, milyen ügyes a mi Péterünk – lop, csal, hazudik, mégis szeretjük.

Komoly értelmiségiek, akik életművük szerint hittek valamiben – szabadelvű gondolatokban, a politikai erkölcs fogalmában, esetleg modern baloldali eszmeáramlatokban – naponta szembesülnek azzal, hogy kiválasztottjuk nem csupán összevissza beszél, de ráadásul véletlenül sem azt mondja, amit ők gondolnak. „Milyen ügyes” – magyarázzák. Bizonyára nem is látja másként a dolgokat, mint mi, csak ez a mestercsele:

kartonból fabrikált Orbánnal hadakozva, Orbán-komplexusban szenvedve hódítja majd meg a népet. Fantasztikus!

Az ellenzéki párt elnöke megszállottan támad mindenkit a közösségi média felületén: kényszeresen ír provokatív posztokat és kommenteket. Valódi troll. Pontosabban: nem valódi, hiszen a békebeli mitológiai trollok a napfényen kővé váltak. Neki azonban – hiába csorog a megolvadt agyvelő a füle mögül – mindezt csak dicsőségként láttatja. Pontosabb tehát: