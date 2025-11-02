1. Abból indulnak ki, hogy elegük van a mostani kormányból, ezért bármi jön, az csak jobb lehet, mert ez a kormány megy. Bizonyosak lehetnek benne, hogy a „bármi”-re fognak szavazni, mivel Magyar Péterről csak annyit lehet tudni, hogy szeretne Orbán lenni – ugyanakkor az Orbánnal szembenálló pártfrakció tagja, és azt támogatja Brüsszelben.
Szeret nemzeti húrokat pengetni, ugyanakkor se nemzeti, se családi, se személyes felelősségérzete nincs.
Az Országgyűlésben pedig még ő sem tudja, mit fognak tenni a frakciójának – egyelőre általa sem ismert – tagjai; vélhetően nem is érdekli, mivel úgy véli, bullshittelő trollkodással ural majd mindenkit.
Ez a „bármi” valóban bármi lehet: a weimari köztársaság utáni Hitler, a cári Oroszország utáni bolsevikok, vagy akár maga a kánaán, ahol Magyar hatalomra jutása után a Kutyapárt ígérete – örök élet, ingyen sör – a legkevesebb, ami mindenkinek jár. Senki sem tudja, mi következik: olyan ez, mintha valakit pánikroham fogna el egy felhőkarcoló tetején, és úgy döntene, hogy ennél még leugrani is jobb. Meglehet, hatalmas, testet óvó habanyagba zuhan, ahol ínyencségekkel terített tálak és automatikus oxfordi felvételi vár a gyerekekre – de a statisztikák szerint valószínűbb, hogy halálra zúzza magát.
2. A másik kérdés az, hogy ha valami nyilvánvaló hamisághoz asszisztálunk, az miként hat ránk? Sokan azt mondják, azért asszisztálnak a bullshittelő trollnak, mert Orbán leváltásának reményét hozza. Másrészt: „ilyen a politika” – látszat, hangzavar, szimuláció. Holott személyes életükben nyilván különbséget tesznek igazság és hazugság között; halandzsa és igényes érvek között; ösztönösen érzik a különbséget a kóros felületesség és a mélység között. Szeretteik körében a „bármit hazudj, csak a cél számít” nem norma.