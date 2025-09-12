Ft
09. 12.
péntek
közélet elemzés nyár Tisza Párt Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel Néző László

Ez sem fog tetszeni Magyar Péternek: újabb elemző vallott arról, hogy a Tisza-vezér nem tudta irányítani nyáron a közbeszédet (VIDEÓ)

2025. szeptember 12. 20:01

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője azt is elárulta a Rapid Extrában, hogy mi lesz jövőre a meghatározó a választói döntésekben.

2025. szeptember 12. 20:01
null

Orbán Viktor Kossuth rádióban adott interjúját elemezte a Rapid extrában Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója. 

Mráz és Néző azzal kezdték az adást, hogy felidézték, a nyarat a Fidesz nyerte, és ezt a közvélemény-kutatások is bizonyítják, így a Nézőpont Intézet felmérése is.

Az Intézet igazgatója azt is hozzátette, 

azok a cégek sem tudtak nagy eredményeket felmutatni, amelyek a Tisza Pártnak kedveznek. 

Mráz Ágoston Sámuel véleménye szerint ez azért is alakulhatott így, mert az emberek azt várták, hogy Magyar Péter bemutatja a tiszás jelölteket, de erre sem került sor, mint ahogy arra sem, hogy a Tisza-vezér ismertesse a „győzelmi tervét”.

Az elemző arra is rámutatott, hogy 

Magyar Péter beszédei is olyanok voltak, hogy azokról másnap már nem beszélt senki, 

vagyis a közbeszédet sem tudta irányítani az ellenzéki politikus.

Ezzel szemben a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában azt elemezte hosszasan, hogy milyen intézkedéseket vezettek be. Ezek egyike a szeptember elsején elrajtolt Otthon Start Program – jegyezte meg a Nézőpont Intézet igazgatója.

A bizalom lesz a döntő választóknál

Mráz Ágoston Sámuel és Néző László beszélgetésük során arra is rámutattak, hogy mely társadalmi rétegeket érintené negatívan a Tisza-adó, amelyről szintén hosszasan beszélt a kormányfő, aki úgy vélekedett, hogy

Magyarország még nincs olyan gazdasági helyzetben, hogy adót lehessen emelni, ugyanis mi, magyarok azt szeretjük, ha tiszteletben tartják a vagyonunkat, a fizetésünket és a magánéletünket”.

Az elemző egy ponton leszögezte, hogy szerinte a bizalom lesz a fontos a választói döntésben: hogy az állampolgárok kinek hiszik el, hogy jobbá teheti hazánkat. Mint fogalmazott, „a magyar választók DNS-ébe beleégett az, hogy Gyurcsányék mennyire visszaéltek a a bizalmukkal”

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

