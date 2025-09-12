Ez sem fog tetszeni Magyar Péternek: újabb elemző vallott arról, hogy a Tisza-vezér nem tudta irányítani nyáron a közbeszédet (VIDEÓ)

Orbán Viktor Kossuth rádióban adott interjúját elemezte a Rapid extrában Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója.

Mráz és Néző azzal kezdték az adást, hogy felidézték, a nyarat a Fidesz nyerte, és ezt a közvélemény-kutatások is bizonyítják, így a Nézőpont Intézet felmérése is.

Az Intézet igazgatója azt is hozzátette,

azok a cégek sem tudtak nagy eredményeket felmutatni, amelyek a Tisza Pártnak kedveznek.

Mráz Ágoston Sámuel véleménye szerint ez azért is alakulhatott így, mert az emberek azt várták, hogy Magyar Péter bemutatja a tiszás jelölteket, de erre sem került sor, mint ahogy arra sem, hogy a Tisza-vezér ismertesse a „győzelmi tervét”.