09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
álhírgyártás Kacsoh Dániel vélemény

Ez álhírbotrány

2025. szeptember 26. 12:11

Abból is a legocsmányabb fajta.

2025. szeptember 26. 12:11
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Horn Gábor, Csintalan Sándor, Reichert János és mások kényszeredett beismerése, no meg a 444 minapi cikke után itt az egész ügyet lényegében »beindító« Válasz Online publicistájának, Stumpf Andrásnak az irománya is arról, hogy Semjén Zsolt totál ártatlan. Sőt, meg kell védeni! Na fene!

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egyre jobban pörög a rossz emlékű »pedofideszezés« és a »zsoltibácsizás« az ellenzéki nyilvánosságban. Vagyis egyesek tudatosan folytatnak egy vállaltan hazugságra építő lejárató kampányt!

Szögezzük le: ez innentől kezdve nem más, mint egy ÁLHÍRBOTRÁNY! Abból is a legocsmányabb fajta. A rendőrség nyomozzon csak a Szőlő utcai javítóintézet (NEM gyermekotthon!) ügyében, tegye a dolgát, aki pedig még érez szemernyi felelősséget a közbeszéd állapotáért, legyen tiszás, momentumos vagy DK-s, sürgősen álljon le a hergeléssel!”

Kapcsolódó vélemény

Rákay Philip

Idézőjel

Antifa Bandi

A Szőlő utcai rágalomhadjárat és dezinformációs művelet egyik szereplője tegnap teljes arcszélességgel beállt Magyar Péter mögé, a 2026-os választásokra készülve.

Nyitókép: A Frisshírek Podcast YouTube-oldala

fortissima
2025. szeptember 26. 12:35
csulak 2025. szeptember 26. 12:24 remelem ezuttal es ezutan buntetni fogjak a ragalmazokat es hazudozokat ! --- És ezelőtt?
fortissima
2025. szeptember 26. 12:34 Szerkesztve
Azért van bőr az arcotokon, ezt meg kell hagyni! Vona, Juhász, Márki Zay felesége, Márki Zay, Hadházy - hogy csak a jogerős "felmentő" ítélettel rendelkezőket említsük - üdvözli a klubban - a buzizó, szakállas bácsizó - Semjént! Ettől függetlenül Stumpf jó írja.
karcos-2
2025. szeptember 26. 12:33
Sátánista homoszexuális Bese Gergő hamis vádakkal támadja a kormányt.
csulak
2025. szeptember 26. 12:24
remelem ezuttal es ezutan buntetni fogjak a ragalmazokat es hazudozokat !
