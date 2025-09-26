„Horn Gábor, Csintalan Sándor, Reichert János és mások kényszeredett beismerése, no meg a 444 minapi cikke után itt az egész ügyet lényegében »beindító« Válasz Online publicistájának, Stumpf Andrásnak az irománya is arról, hogy Semjén Zsolt totál ártatlan. Sőt, meg kell védeni! Na fene!

Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egyre jobban pörög a rossz emlékű »pedofideszezés« és a »zsoltibácsizás« az ellenzéki nyilvánosságban. Vagyis egyesek tudatosan folytatnak egy vállaltan hazugságra építő lejárató kampányt!

Szögezzük le: ez innentől kezdve nem más, mint egy ÁLHÍRBOTRÁNY! Abból is a legocsmányabb fajta. A rendőrség nyomozzon csak a Szőlő utcai javítóintézet (NEM gyermekotthon!) ügyében, tegye a dolgát, aki pedig még érez szemernyi felelősséget a közbeszéd állapotáért, legyen tiszás, momentumos vagy DK-s, sürgősen álljon le a hergeléssel!”