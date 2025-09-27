Ft
09. 27.
szombat
hang dezinfóellenes tudománykommunikátor tények telex szakértő rágalom

Ez a Telex-cikk a kivétel ám, a józan hang az üvöltőkórusban

2025. szeptember 27. 17:31

Arról meg majd az ÖT-ön kell lassan írni valamit, hogy miként sikerül a szakértőiségre hivatkozva tényeket és elveket is állandóan kettényesni.

2025. szeptember 27. 17:31
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Nincs kétségem azt illetően, hogy gonosz/ostoba emberek e cikk elolvasása után/helyett is be fogják írni, hogy deakkoris, deakkoris. 

A többi olvasó nevében köszönöm a telexnek ezt a cikket, komolyan. Az elmúlt napokban az egyik, amitől falnak mentem, a hirtelen fölbuzgó mantra, hogy DE A SZAKÉRTŐ IS MEGMONDTA!!! VAKARÓZOTT, TEHÁT PEDERASZTA!!!

Arról meg majd az ÖT-ön kell lassan írni valamit, hogy miként sikerül a szakértőiségre hivatkozva tényeket és elveket is állandóan kettényesni; egy valós vagy eleve kreált tudományos piedesztálról ezeket telibefosni, pont az elméletileg szuperfektcsekkelt, dezinfóellenes tudománykommunikátor térfélen.

Mert emberek: ez a telex-cikk a kivétel ám, a józan hang az üvöltőkórusban.”

Nyitókép: Mandiner-archív/Mátrai Dávid

laurahann
2025. szeptember 27. 18:27
Már naponta többször is idecitáljátok ezt a majmot?
pemahe
•••
2025. szeptember 27. 17:58 Szerkesztve
Mia faszt cifrázzátok itt a lényeget? 1. Arató Gergely feltett egy pár megválaszolandó (értsd tisztázandó) k é r d é s t. 2. Simicskó Pista ezt a kormánytagokat érintő (ellenük szóló) v á d a s k o d á s k é n t aposztrofálta. 3. Semijen Zsolt bácsi meg dühös indulattal m a g á r a vette és tiltakozott el nem hangzott besározása ellen. _________________________________________________________________________________________________ Szóval pár kérdés mindössze lövés volt a sötétben, amire Semjén Zsót felkiáltott hogy találat érte... Azt mondta hogy nem zörög a paraszt, ha nem fújja a szél... Én megtoldom annyival, hogy az kiabál akinek a háza ég... Ennyi. (se több, se kevesebb) Mert valóban jó dolog a sommás népi bölcsesség... és azé nincs ügy mert nem sikerült a fideszcsatlós vizsgálóknak dobbal verebet fogni mondá 20 perc alatt jóelőre papírra öntött jelentésében a gazság miniszterük....aki jogkörln kívül eső infókra épített az inkompetens rezüméjében. Leírva ! O kád ék.
