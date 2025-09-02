Ez a nap is eljött: innentől bárki közvetlen kapcsolatban lehet Orbán Viktorral

Orbán Viktor Facebook-posztban jelentette be, hogy bár pár nap és visszatér – feltehetőleg a Kötcsei Találkozóra gondolt a miniszterelnök – „de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk”, ugyanis

elindult a chatcsatornája.

A kormányfő ígérete szerint az új felületen rendszeresen személyes üzenetet küld majd a követőinek az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala