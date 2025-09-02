Ez a nap is eljött: innentől bárki közvetlen kapcsolatban lehet Orbán Viktorral

Tölgyessy Péter megint bement a Partizánba, az orákulum szólásra emelkedett
Ha mégis az alkalmasság lesz a tét, Magyar Péter könnyen elhasalhat, győzelméből viszont borzalmas baj származhat az elemző szerint.
Elindult a miniszterelnök chatcsatornája.
Orbán Viktor Facebook-posztban jelentette be, hogy bár pár nap és visszatér – feltehetőleg a Kötcsei Találkozóra gondolt a miniszterelnök – „de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk”, ugyanis
elindult a chatcsatornája.
A kormányfő ígérete szerint az új felületen rendszeresen személyes üzenetet küld majd a követőinek az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala