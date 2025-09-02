Ft
kormányfő chat Orbán Viktor Kötcse felület

Ez a nap is eljött: innentől bárki közvetlen kapcsolatban lehet Orbán Viktorral

2025. szeptember 02. 08:34

Elindult a miniszterelnök chatcsatornája.

2025. szeptember 02. 08:34
null

Orbán Viktor Facebook-posztban jelentette be, hogy bár pár nap és visszatér – feltehetőleg a Kötcsei Találkozóra gondolt a miniszterelnök – „de addig is közvetlen kapcsolatban lehetünk”, ugyanis 

elindult a chatcsatornája.

A kormányfő ígérete szerint az új felületen rendszeresen személyes üzenetet küld majd a követőinek az ország sorsát érintő legfontosabb kérdésekről. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

asszaur
2025. szeptember 02. 09:23 Szerkesztve
Vajon itt majd megkérdezhetem, hogy miért támogatjuk a gázai népirtást?
blackorion
2025. szeptember 02. 09:21
Azt se tudja mi az a messenger.
bagira004
2025. szeptember 02. 09:12
Kapcsolattartás nagyon fontos ,azt jelenti Orbán úrra számíthatunk . Hazánkat csak úgy tudjuk megvédeni ha összefogunk . Köszönjük.
mai nap
2025. szeptember 02. 09:12
Kinek az agyalágyult ötlete volt ez? Pihenni mikor fog a miniszterelnök?
