Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gyűlöletbeszéd Tisza Párt Kontroll hu ellenzéki tüntető Pottyondi Edina Magyar Péter

Erről nem szónokolt Pottyondy Edina a vasárnapi tüntetésen: Magyar Péterék propagandalapjának gyűjtöttek adományokat

2025. szeptember 22. 18:01

A gyűlöletbeszéd elleni megmozduláson többször is felharsant a „mocskos Fidesz”.

2025. szeptember 22. 18:01
null

Hivatalosan ugyan nem, de saját propagandalapjukon keresztül mégis befurakodtak vasárnapi, ellenzéki tüntetésre Magyar Péterék, akik eddig egyetlen más által szervezett kormányellenes megmozdulást sem támogattak.

Ahogy többek között a 444 is beszámolójából is kiderül, a Hősök terén tartott megmozduláson a tér stratégiailag fontos két pontján a Magyar Péterékhez köthető Kontroll állított fel standokat, 

azért, hogy pénzt gyűjtsön a tüntetőktől.

Ráadásul nemcsak a pultnál, statikusan, hanem az emberek között lépegető robotkutyával is – számolt be róla portál. 

Ezt is ajánljuk a témában

Miről szól valójában a vasárnapi ellenzéki tüntetés? Mutatjuk!

Több mint egy év után visszatérnek a balliberális influenszerek. Ezúttal a közbeszéd állapotáért, a politikai plakátokért aggódnak, ezért ellenzéki tüntetést szerveznek. De ez csak a látszat. Magyar Péter hívei – Molnár Áron, Lengyel Tamás, Pottyondy Edina – előkelő helyeken tűnhetnek fel.

A Magyar Péter öccse, Magyar Márton által alapított és vezetett Kontroll zavaros pénzügyeiről itt írtunk bővebben. 

Visszatérve a demonstrációra, az eredetileg a gyűlöletbeszéd és a propaganda ellen meghirdetett megmozduláson

többször felhangzott a „Mocskos Fidesz” 

például az egyik legelszántabb kormányellenes influenszer, Pottyondy Edina beszéde alatt is. A youtuber egyébként mások mellett értekezett már arról, hogy Orbán Viktor „az unió szőrös és büdös segglyuka”, hogy a kormányfő „egy egész nemzetet terrorizál”, vagy hogy ő épp egy „názáreti Sztálin”. A Fidesz-szavazókat ugyancsak különféle jelzőkkel illette már, „március 15-én a szokásos nyugdíjas hadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”, „nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt”, „a zombihadsereg meg soha nem fog szembefordulni a teremtőjével”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 22. 19:24
Szia Uram! Nincs egy kis apród? Tiszta közbeszédre kell!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 22. 19:24
>>nogradi 2025. szeptember 22. 18:41 Nézzétek már meg, hogy "Zsolti bácsi" hogy védekezik.<< Miért foglalkoznánk a konteóiddal?
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 22. 19:09
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. szeptember 22. 19:08
Pénzmosoda. Megint jönnek a sorszám szerint összerendezett nyomdafriss 50 eurósok...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!