Erről nem szónokolt Pottyondy Edina a vasárnapi tüntetésen: Magyar Péterék propagandalapjának gyűjtöttek adományokat

Hivatalosan ugyan nem, de saját propagandalapjukon keresztül mégis befurakodtak vasárnapi, ellenzéki tüntetésre Magyar Péterék, akik eddig egyetlen más által szervezett kormányellenes megmozdulást sem támogattak.

Ahogy többek között a 444 is beszámolójából is kiderül, a Hősök terén tartott megmozduláson a tér stratégiailag fontos két pontján a Magyar Péterékhez köthető Kontroll állított fel standokat,

azért, hogy pénzt gyűjtsön a tüntetőktől.

Ráadásul nemcsak a pultnál, statikusan, hanem az emberek között lépegető robotkutyával is – számolt be róla portál.