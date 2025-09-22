Erről nem szónokolt Pottyondy Edina a vasárnapi tüntetésen: Magyar Péterék propagandalapjának gyűjtöttek adományokat

A Magyar Péter öccse, Magyar Márton által alapított és vezetett Kontroll zavaros pénzügyeiről itt írtunk bővebben.
Visszatérve a demonstrációra, az eredetileg a gyűlöletbeszéd és a propaganda ellen meghirdetett megmozduláson
többször felhangzott a „Mocskos Fidesz”
például az egyik legelszántabb kormányellenes influenszer, Pottyondy Edina beszéde alatt is. A youtuber egyébként mások mellett értekezett már arról, hogy Orbán Viktor „az unió szőrös és büdös segglyuka”, hogy a kormányfő „egy egész nemzetet terrorizál”, vagy hogy ő épp egy „názáreti Sztálin”. A Fidesz-szavazókat ugyancsak különféle jelzőkkel illette már, „március 15-én a szokásos nyugdíjas hadsereg és a Fidelitas előtt mondott beszédet Putyin Haynauja”, „nem mertek idén békemenetet szervezni, a szokásos nyugdíjas zombiapokalipszis elmaradt”, „a zombihadsereg meg soha nem fog szembefordulni a teremtőjével”.