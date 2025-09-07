Ft
09. 07.
vasárnap
Menczer Tamás Magyar Péter Fidesz

Durván elszólta magát Magyar Péter a Tisza szakértőiről (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 11:02

Menczer Tamás tett közzé egy leleplező videót.

2025. szeptember 07. 11:02
null

Hoppá, mit mondott Magyar Péter Kötcsére menet?! Egyetértek vele! Értjük a Tisza “szakértőit.” Pontosan értjük. De a Tisza-adót nem szeretjük – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, amihez egy videót is csatolt. 

Mint ismert: 

a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki egy Etyeken készült felvételből. 

(A videó azon a rendezvényen készült, ahol a tiszások egyébként 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót.)

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A párt alelnöke az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, hogy a kormánypártok „el tudták azt mondani, hogy valami az pontosan az ellenkezője annak, ami (...) 

arról van szó, hogy el tudták hitetni, hogy mindenkinek jobb az egykulcsos adó, ami alapvetően – ahogy hallottuk (eközben Tarr Dálnokira mutatott – a szerk.) – abszolút az ellenkezője igaz ennek a dolognak.”

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

mamika2
2025. szeptember 07. 11:24
hazudik a tv ..nézzétek Pétert is ..iszonyat jó.... áradás van ..éljen Tisza ..
0
6
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 07. 11:13
MP leginkább ágyékban combosodott meg, elnézve a régi képet, amikor még a felesége jogán vonult be Kötcsére. Van ilyen ágyék-combosító BNO, vagy az Ötkert óta TENA for men?
4
0
tapir32
2025. szeptember 07. 11:08
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
2
0
tapir32
2025. szeptember 07. 11:07
A magyar nép szavazott. Ukrajna nem való az EU-ban. Az EU-ban is egyre többen ellenzik Ukrajna EU tagságát. Az EU népességének 41%-a ellenzi. Az EU népesség 51%-a csak akkor támogatja Ukrajna felvételét, ha minden feltételnek megfelelt.
1
0
