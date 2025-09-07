Durván elszólta magát Magyar Péter a Tisza szakértőiről (VIDEÓ)

Hoppá, mit mondott Magyar Péter Kötcsére menet?! Egyetértek vele! Értjük a Tisza “szakértőit.” Pontosan értjük. De a Tisza-adót nem szeretjük – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, amihez egy videót is csatolt.

Mint ismert:

a Tisza Párt alelnöke nem akar mindent elmondani pártja adóterveiről, mert akkor szerinte megbuknának – derül ki egy Etyeken készült felvételből.

(A videó azon a rendezvényen készült, ahol a tiszások egyébként 80 százalékos többséggel megszavazták az adóemelést jelentő többkulcsos Tisza-adót.)

Ezek után Tarr Zoltán vette át a szót, aki hosszasan magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A párt alelnöke az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, hogy a kormánypártok „el tudták azt mondani, hogy valami az pontosan az ellenkezője annak, ami (...)