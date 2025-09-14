Döbbenetes adatot közölt Orbán Viktor: az EU nagy része csak epekedve nézi a hátunkat

A miniszterelnök a körlevélben egy nagyon fontos adatra is felhívta a figyelmet, miszerint:

A háztartások megtakarítási rátája 2025 első negyedévében Magyarországon volt az ötödik legmagasabb az unióban, és meghaladta az EU-átlagát, sőt az eurózóna átlagát is. Ha nem hiszed, böngészd itt."

A miniszterelnök állításának az Eurostat adatai adnak igazat. Magyarország értéke ebben a mutatóban 17,39 százalék, míg az EU-átlag éréke 14,56 százalék és az eurózóna értéke pedig 15,2 százalék. A megtakarítási ráta csupán Csehországban, Franciaországban, Hollandiában és a listavezető Németországban mutat Magyarországnál többet az első negyedévben.