DPK Magyarország Németországban Orbán Viktor

Döbbenetes adatot közölt Orbán Viktor: az EU nagy része csak epekedve nézi a hátunkat

2025. szeptember 14. 20:17

A miniszterelnök a DPK tagjaihoz írt körlevélben egy nagyon fontos adatra is felhívta a figyelmet.

2025. szeptember 14. 20:17
null

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor vasárnapi hírlevele megérkezett a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. A levélben a szélsőbalos gyűlölethullám áldozatául esett, konzervatív, hívő influenszer, Charlie Kirk elleni merénylet mellett a kormányfő arról is beszélt, mi döbbentette meg a politikai gyilkosságnál is jobban, valamint a Tisza és a Fidesz közötti különbségekről is szót ejtett.

A miniszterelnök a körlevélben egy nagyon fontos adatra is felhívta a figyelmet, miszerint: 

A háztartások megtakarítási rátája 2025 első negyedévében Magyarországon volt az ötödik legmagasabb az unióban, és meghaladta az EU-átlagát, sőt az eurózóna átlagát is. Ha nem hiszed, böngészd itt."

A miniszterelnök állításának az Eurostat adatai adnak igazat. Magyarország értéke ebben a mutatóban 17,39 százalék, míg az EU-átlag éréke 14,56 százalék és az eurózóna értéke pedig 15,2 százalék. A megtakarítási ráta csupán Csehországban, Franciaországban, Hollandiában és a listavezető Németországban mutat Magyarországnál többet az első negyedévben.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

