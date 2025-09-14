Summázott a miniszterelnök: ez a nagy különbség a Tisza és a Fidesz között

Kiszivárgott a levél: ez a hír még Charlie Kirk megölésénél is jobban megrázta Orbán Viktort
Mutatjuk.
Egyik oldalon az ország kiemelkedő koponyái, a másikon ismeretlen programírók, egy genderaktivista és az Anna-bál volt szépe.
Orbán Viktor vasárnapi hírlevele megérkezett a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. A levélben a szélsőbalos gyűlölethullám áldozatául esett, agyonlőtt konzervatív, hívő influenszer, Charlie Kirk mellett a kormányfő arról is beszélt, mi döbbentette meg a politikai gyilkosságnál is jobban, valamint a Tisza és a Fidesz közötti különbségekről is szót ejtett.
Mutatjuk.
„De tegyük most félre a főelőadásokat és a közöttük lévő zongorázható különbséget, és nézzük inkább a többi előadót, és a vitában megszólaló közönséget.
A polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái,
társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek.
Odaát egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára “Csipkejózsika” címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt,
és így tovább” – vázolta a valóságot a miniszterelnök.
Nyitókép: Facebook/Bódis Kriszta public
