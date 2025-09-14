Ft
09. 14.
vasárnap
Summázott a miniszterelnök: ez a nagy különbség a Tisza és a Fidesz között

2025. szeptember 14. 11:26

Egyik oldalon az ország kiemelkedő koponyái, a másikon ismeretlen programírók, egy genderaktivista és az Anna-bál volt szépe.

2025. szeptember 14. 11:26
null

Orbán Viktor vasárnapi hírlevele megérkezett a digitális polgári körök (DPK) tagjaihoz. A levélben a szélsőbalos gyűlölethullám áldozatául esett, agyonlőtt konzervatív, hívő influenszer, Charlie Kirk mellett a kormányfő arról is beszélt, mi döbbentette meg a politikai gyilkosságnál is jobban, valamint a Tisza és a Fidesz közötti különbségekről is szót ejtett.

„De tegyük most félre a főelőadásokat és a közöttük lévő zongorázható különbséget, és nézzük inkább a többi előadót, és a vitában megszólaló közönséget.

 A polgári oldalon az ország kiemelkedő koponyái,

 társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek. 

Odaát egy külföldről fizetett bankár, az Anna-bál volt szépe, homályban rejtőzködő, véleményüket nem vállaló, ismeretlen programírók, egy szebb napokat látott, lökdösődő exkatona, a gyerekeink számára “Csipkejózsika” címmel mesekönyvet rittyentő genderaktivista és családminiszter-jelölt,

 és így tovább” – vázolta a valóságot a miniszterelnök. 

Héja
2025. szeptember 14. 14:01
Az a szépség elég rég volt...
belbuda
2025. szeptember 14. 13:45
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
neszteklipschik
2025. szeptember 14. 12:41
A brüsszelita lippsik szerint le kell szavazni akár az Ördög Szaros Seggére is, csak a Zorbán bukjon meg. És le is szavaznak. De "saaajnoss" kevesen lesznek... ;-)
llnnhegyi
2025. szeptember 14. 11:57
Libbcsikommcsik????!!! A társadalom alrendszere. .. nyihahahehehihihu...✓
