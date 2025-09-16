Ft
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
8mm Hadházy Ákos szeretetország ellenzék

Döbbenet: Hadházy szerint „jogosak az úr indulatai”, aki „8 mm-essel oldaná” meg a Fideszt

2025. szeptember 16. 10:50

Rohamtempóban épül az ellenzék „szeretetországa”.

2025. szeptember 16. 10:50
null

Szeptember elején Hadházy Ákos és Perintfalvi Rita baloldali aktivisták tüntetésén vett részt egy férfi, aki a táblájára azt írta: „8mm megoldaná – mint anno Romániában” – írta L. Tamás Pál újságíró a Facebook-oldalán megosztott videójához. A felvételen az említett tüntető a következőkkel magyarázza saját üzenetét:

„Ez egy jelkép arra, hogy mi vár azokra a diktátorokra előbb vagy utóbb, akik a saját népüket kizsigerelik. Reméljük, hogy a túlvilágon őket is az a pokoli lét várja, mint amilyet ők okoztak a saját népüknek.” 

Hadházy Ákos érdekes módon nem határodott el egyértelműen a felirat tartalmától, mindössze annyit árult el a neki szegezett kérdésre: nem örül az ilyen tábláknak, de az „úr indulatai jogosak”.

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook

 

Perczel Éva
2025. szeptember 16. 14:36
8 mm-es? Ugyan már! Pancser! Toka Szalonna ilyennel jár rajongókat ölelgetni.
Hopszjuliska
2025. szeptember 16. 14:29
Remélem a kifosztott öreg minden támogatást visszaküldött a központi költségvetésbe!!! Az ész megáll! A Hadházi meg jó lenne, ha a továbbiakban a saját cége ügyében nyomozgatna és nem gyötörné az embereket fantazmagóriáival!
altercat1
2025. szeptember 16. 14:04
Azt a táblás indulat vezérelt barmot deresre kéne húzni, és kiverni belőle a szart...
k
2025. szeptember 16. 14:03 Szerkesztve
Sajnálatos Az igazságszolgáltatás nem működik,.....:az illető "urat" a táblával együtt már régen le kellett volna tartóztatni. Azért mert nem tartóztatják le, a liberális ellenzék még nem fogja azt mondani hogy demokrácia van. Az igazságszolgáltatás cinikus hallgatásával támogatja a törvénytelen vérontást a gyilkosságot, ilyen hitvány embertelen gyilkos igazságszolgáltatás van Magyarországon.
