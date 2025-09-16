Döbbenet: Hadházy szerint „jogosak az úr indulatai”, aki „8 mm-essel oldaná” meg a Fideszt

Szeptember elején Hadházy Ákos és Perintfalvi Rita baloldali aktivisták tüntetésén vett részt egy férfi, aki a táblájára azt írta: „8mm megoldaná – mint anno Romániában” – írta L. Tamás Pál újságíró a Facebook-oldalán megosztott videójához. A felvételen az említett tüntető a következőkkel magyarázza saját üzenetét:

„Ez egy jelkép arra, hogy mi vár azokra a diktátorokra előbb vagy utóbb, akik a saját népüket kizsigerelik. Reméljük, hogy a túlvilágon őket is az a pokoli lét várja, mint amilyet ők okoztak a saját népüknek.”

Hadházy Ákos érdekes módon nem határodott el egyértelműen a felirat tartalmától, mindössze annyit árult el a neki szegezett kérdésre: nem örül az ilyen tábláknak, de az „úr indulatai jogosak”.

A videót alább tekinthetik meg: