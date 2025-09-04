Csak kiderült, miről nem lehet beszélni a Tiszában az SZJA-emelésen kívül: teljesen alárendelnék a magyar jogrendszert az EU-nak (VIDEÓ)

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Tényleg igaza volt Tarr Zoltánnak: minél többet beszélnek, annál kínosabb.
Mint ismeretes, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azon a bizonyos etyeki fórumon elmondta, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Újabb részlet derült ki arról, hogy mégis, mit takar magában ez a „mindent”.
A botrányos SZJA-emelés mellett ugyanis a Tisza Párthoz meglehetősen közel álló Magyar Bálint, az egykori SZDSZ-es oktatási miniszter arról értekezett, hogy
a magyar jogrendszert az uniós jognak alá kéne rendelni.
Szerinte ugyanis a jogállam helyreállításánál az a probléma, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormány.
Magyar arról is beszélt, hogy
a kétharmados törvények mely részeit, és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.
Majd azzal folytatta, hogy ennek egy másik része Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya, mely szerint az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek – mint egy magasabb rendű jogszabálynak – hogyan mondanak ellent bizonyos magyar rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni.
