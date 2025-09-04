Ft
09. 04.
csütörtök
Tarr Zoltán Tisza Párt Magyar Bálint jogrendszer

Csak kiderült, miről nem lehet beszélni a Tiszában az SZJA-emelésen kívül: teljesen alárendelnék a magyar jogrendszert az EU-nak (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 14:53

Tényleg igaza volt Tarr Zoltánnak: minél többet beszélnek, annál kínosabb.

2025. szeptember 04. 14:53
null

Mint ismeretes, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azon a bizonyos etyeki fórumon elmondta, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Újabb részlet derült ki arról, hogy mégis, mit takar magában ez a „mindent”.

A botrányos SZJA-emelés mellett ugyanis a Tisza Párthoz meglehetősen közel álló Magyar Bálint, az egykori SZDSZ-es oktatási miniszter arról értekezett, hogy 

a magyar jogrendszert az uniós jognak alá kéne rendelni.

Szerinte ugyanis a jogállam helyreállításánál az a probléma, hogy mi van, ha nem szerez kétharmados többséget az újonnan létrejövő kormány.

Magyar arról is beszélt, hogy

a kétharmados törvények mely részeit, és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni.

Majd azzal folytatta, hogy ennek egy másik része Kim Lane Scheppele egyik tanulmánya, mely szerint az EU-s normáknak és vállalt kötelezettségeknek – mint egy magasabb rendű jogszabálynak – hogyan mondanak ellent bizonyos magyar rendelkezések, és azokon hogyan lehet változtatni.

Nyitókép: Facebook

gullwing
2025. szeptember 04. 15:18
"a kétharmados törvények mely részeit, és milyen feltételekkel lehet feles többséggel megváltoztatni." Megint itt van az avh-s söpredék...
csulak
2025. szeptember 04. 15:14
soha tobbe baloldalt !
nyugalom
2025. szeptember 04. 15:09
Hat persze, mert azt csak úgy, egy magyar-féle csettintesre! Egyre többen kakaskodnak ezek az idegen magyarok!
Ergit
2025. szeptember 04. 15:09
Bezzeg, amikor összeálltak az MSZP-vel és így 2/3-uk lett, akkor nem volt gond a 2/3-os törvényekkel, mi? Most, hogy tuti nem lesz senkinek 2/3-a a választásokkor, csak a FIDESZ-nek, de ha mégis 51%-kal nyerne a Poloskás, akkor már kell a 2/3-os törvényeket többségivé lefokozni!!! Így árulják el magukat a "szakértők", a Poloska támogatók!
