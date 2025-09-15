Ft
Charlie Kirk meggyilkolása legyen intő jel a politikában

2025. szeptember 15. 12:23

Akkor lesz tehát normális közélet hazánkban, ha végre eljutunk oda, hogy ki tudjuk mondani: a politikai ellenfelem is a haza érdekét szolgálja, csak én nem értek vele egyet.

2025. szeptember 15. 12:23
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Nekünk, magyaroknak értően kell figyelnünk a támogatásunkat elnyerni kívánó politikai erőket. Charlie Kirk tragikus meggyilkolása remélem, arra inti a küzdő feleket, hogy hagyjanak fel a politikai ellenfél diabolizálásával.

Ahol az egyik társaság a győzelme esetén börtönbe akarja küldeni a másikat, illetve a másik oldal hazaárulóknak, idegen ügynököknek bélyegzi az ellenfeleit, ott a szélsőséges emberek könnyen nyúlhatnak az erőszakhoz, mert elhiszik, hogy vége a világnak, ha nem a sajátjai nyernek.

Akkor lesz tehát normális közélet hazánkban, ha végre eljutunk oda, hogy ki tudjuk mondani: a politikai ellenfelem is a haza érdekét szolgálja, csak én nem értek vele egyet.”

Nyitókép: Megan JELINGER / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

2025. szeptember 15. 15:18
"...ha végre eljutunk oda, hogy ki tudjuk mondani: a politikai ellenfelem is a haza érdekét szolgálja, csak én nem értek vele egyet." Aki Ukrajnát az Unióban akarja látni, az nem a haza érdekét szolgálja, sőt egyenesen ellene van.
tapir32
2025. szeptember 15. 15:15
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
tapir32
2025. szeptember 15. 15:07
A magyar nép már szavazott. Ukrajna nem való az EU-ba. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük be az EU-ba a fasiszta ukrán diktatúrát.
redford-2
2025. szeptember 15. 15:04
Fodor szerint aki hazaárulónak hívja az idegen érdekek kiszolgálóját, az ugyanolyan gyalázatos, mint azt ordibálni: "börtönbe csukatlak, Dunába löklek, lógni fogsz te patkány véglény." Mintha arról lamentálna, hogy a közlekedési szabálysértő, meg a rablógyilkos egyforma, törvénybe ütköző bűnt követett el.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!