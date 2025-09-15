„Nekünk, magyaroknak értően kell figyelnünk a támogatásunkat elnyerni kívánó politikai erőket. Charlie Kirk tragikus meggyilkolása remélem, arra inti a küzdő feleket, hogy hagyjanak fel a politikai ellenfél diabolizálásával.

Ahol az egyik társaság a győzelme esetén börtönbe akarja küldeni a másikat, illetve a másik oldal hazaárulóknak, idegen ügynököknek bélyegzi az ellenfeleit, ott a szélsőséges emberek könnyen nyúlhatnak az erőszakhoz, mert elhiszik, hogy vége a világnak, ha nem a sajátjai nyernek.

Akkor lesz tehát normális közélet hazánkban, ha végre eljutunk oda, hogy ki tudjuk mondani: a politikai ellenfelem is a haza érdekét szolgálja, csak én nem értek vele egyet.”

Nyitókép: Megan JELINGER / AFP

