Brutális baleset a reggeli csúcs kellős közepén: ezt az utat érdemes elkerülni

Három személygépkocsi ütközött össze a reggeli csúcsidőben Budapest XIII. kerületében, a Váci úton, a Babér utca közelében. A baleset következtében jelentős forgalomlassulásra kell számítani, a főváros hivatásos tűzoltói jelenleg is végzik a műszaki mentést – közölte a Katasztrófavédelem.

A helyszínre a mentőszolgálat szakemberei is kiérkeztek, hogy ellássák az esetleges sérülteket. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás kell számítani, ezért a közlekedőknek javasolt alternatív útvonalat választaniuk, amíg a helyszíni mentési munkálatok be nem fejeződnek.