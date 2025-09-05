Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Katasztrófavédelem Váci út Budapest baleset

Brutális baleset a reggeli csúcs kellős közepén: ezt az utat érdemes elkerülni

2025. szeptember 05. 08:25

Három személygépkocsi ütközött össze.

2025. szeptember 05. 08:25
null

Három személygépkocsi ütközött össze a reggeli csúcsidőben Budapest XIII. kerületében, a Váci úton, a Babér utca közelében. A baleset következtében jelentős forgalomlassulásra kell számítani, a főváros hivatásos tűzoltói jelenleg is végzik a műszaki mentést – közölte a Katasztrófavédelem

A helyszínre a mentőszolgálat szakemberei is kiérkeztek, hogy ellássák az esetleges sérülteket. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás kell számítani, ezért a közlekedőknek javasolt alternatív útvonalat választaniuk, amíg a helyszíni mentési munkálatok be nem fejeződnek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Facebook

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. szeptember 05. 08:29
Kerékpárral közlekedjetek bpestiek! Agyhalott választottatok ezt akarja.....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!