Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar felmondás pszichológus Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Botrány a Pázmányon: felmondásával akarta akadályozni a tanév elindulását az egyik oktató

2025. szeptember 09. 16:20

Nehezményezte a katolikus egyetem által előírt képzést, amelynek célja a katolikus tanítás mélyebb megismerése volt.

2025. szeptember 09. 16:20
null

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán három pszichológus oktató etikai vizsgálata zárult le a közelmúltban, amelynek eredményeként mindhárman távoztak az intézményből – olvasható az egyetem dékánjának közleményében. 

Az etikai vizsgálatban érintett három oktató közül ketten már augusztusban jelezték, hogy nem kívánják folytatni munkájukat a karon. Egyikük saját kezdeményezésére felmondott, míg a másik kollégával az egyetem közös megegyezéssel zárta le a munkaviszonyt. A harmadik oktató azonban váratlan döntést hozott:

az első tanítási napon, elektronikus úton jelentette be azonnali hatályú felmondását, és az aznapi óráit sem tartotta meg, ezzel nehéz helyzetbe hozva hallgatóit és kollégáit.

Az azonnali távozás hátterében az oktató által vitatott továbbképzés állt, amelynek célja a katolikus tanítás mélyebb megismerése volt. Az egyetem hangsúlyozza, hogy a továbbképzés nem büntetésként szolgált, hanem lehetőséget kínált az oktatónak, hogy jobban megértse és tiszteletben tartsa az intézmény katolikus szellemiségét, amely a munkaszerződésében is szerepelt. Az oktató azonban nem értett egyet a képzés előírásával, és úgy döntött, hogy nem folytatja munkáját az egyetemen. Az intézmény tiszteletben tartotta döntését, és tudomásul vette távozását.

Az egyetem gyors intézkedésekkel biztosította, hogy az oktatók távozása ne befolyásolja a képzés színvonalát. A Pszichológiai Intézet oktatói már a második tanítási héttől átvették a lemondott kurzusokat, és az első héten elmaradt órák pótlását is megszervezték. A kar vezetése kiemelte, hogy a hallgatók oktatása zavartalanul folytatódik, és a képzés minőségét továbbra is garantálják.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem elkötelezett amellett, hogy katolikus szellemiségű oktatási környezetet biztosítson, ugyanakkor tiszteletben tartja munkatársai egyéni döntéseit. Az ügy kapcsán az egyetem megerősítette, hogy minden szükséges lépést megtesz a hallgatók érdekeinek védelméért és az oktatás magas színvonalának fenntartásáért.

Nyitókép forrása: PPKE

***

 

survivor
2025. szeptember 09. 16:50
Mondjuk évkezdés előtt, vagy tavaly nem tudták volna megmondani ?
Válasz erre
3
0
survivor
2025. szeptember 09. 16:49
"El lehet menni !" Mondta Fletó...
Válasz erre
3
1
survivor
2025. szeptember 09. 16:48
Akit a vallás zavar, ne menjen templomba/zsinagógába/ mecsetbe/sztúpába.
Válasz erre
3
0
fintaj-2
2025. szeptember 09. 16:47
A címadó figyelmébe! Nincs botrány a Pázmányon!!! Egy oktató károkozási szándékkal időzítette botrányosan felmondását az első tanítási napra. Lelke rajta, Isten vele!
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!