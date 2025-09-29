Beigazolódott, amitől a győriek féltek, a közgyűlés kétségbeesetten igyekszik visszaszerezni az Audi bizalmát

Minden konkurensét kenterbe veri Győr az Audi gigaberuházása óta, de az óbaloldali polgármester szerint rossz volt a szerződés
Pintér Bence úgy látja: túl alacsony Győrben az adó. Megnéztük, mit mutatnak a számok.
Nagy kárt okozott a baloldali polgármester döntése, amely ráadásul jogilag is gyenge lábakon áll.
Júniusban megírtuk: Győr baloldali polgármestere, Pintér Bence a kampányban tett fenyegetését beváltva nyilvánosságra hozta az „Audi-szerződés” néven elhíresült dokumentumot, amely a 2010-2013 között megvalósuló, mintegy 250 milliárd eurós Audi-bővítés kapcsán tett vállalásokat rögzíti Győr önkormányzatának részéről.
Ezt is ajánljuk a témában
Pintér Bence úgy látja: túl alacsony Győrben az adó. Megnéztük, mit mutatnak a számok.
A dokumentum nyilvánosságra hozatalával a köz különösebb ismeretet nem nyert, hiszen az Audi-szerződés érdemi tartalma, a két lépcsőben 2-ről 1,6 százalékosra csökkentett helyi iparűzési adó a Magyar Államkincstár weboldalán eddig is elérhető volt a helyi adók listájában.
Audis forrásaink ugyanakkor egyértelműen állítják: miközben a nyilvánosság számára érdekes újdonság nem derült ki, az, hogy Pintérék egyoldalúan, az Audi érdekeire való tekintet nélkül nyilvánosságra hoztak egy olyan szerződést, amelyet az Audi bizalmasan kötött meg, súlyosan aláásta a város legnagyobb munkaadójának bizalmát Győr iránt.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak jogi aggályai is támadtak az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Ezekről a kormányhivatal még júliusban tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, ám az elítélő jogi állásfoglalást a polgármester azóta is titkolja.
A Mandiner birtokába jutott dokumentumból többek között az derül ki, hogy a polgármester teljesen önkényesen, jogszabályi alátámasztás nélkül döntötte el, melyik a szerződés „közérdekű szakasza”,
és jogilag nem támasztotta alá azt sem, hogy a nyilvánosságra hozatalról a polgármester maga lenne jogosult dönteni a – kétharmados fideszes többségű – városi közgyűlés döntése és felhatalmazása nélkül. A kormányhivatal határidőt is szab a közgyűlésnek a jogi állásfoglalás megtárgyalására és elfogadására, illetve jogi ellenvélemény megküldésére, amennyiben a közgyűlés nem értene egyet a kormányhivatal megállapításaival.
A közgyűlés honlapján már most látható, hogy a baloldali polgármester a kormányhivatal jogi állásfoglalásának visszautasítására vonatkozó előterjesztést nyújtott be a közel három hónapja titkolt dokumentumról nyújtott tájékoztatás mellett. Arra a közgyűlési erőviszonyok mellett semmi esély nem mutatkozik, hogy ezt a polgármesteri előterjesztést megszavazza a győri közgyűlés.
Sokkal valószínűbb, hogy Borsi Róbert fideszes kulturális tanácsnok témába vágó előterjesztését fogadja el majd a közgyűlés, amely az Audi megrengett bizalmának helyreállításáról szól.
Borsi azt javasolja rögzíteni, hogy a közgyűlés a bizalom visszaszerzése érdekében – az alacsony iparűzési adóval elégedetlen polgármesterrel ellentétben – kiáll az Audi-szerződés mellett, megállapítva, hogy az alacsony hipa „többletforrást hozott a városnak, elősegítette további beruházások érkezését, több ezer munkahely létrehozását”. Leszögezné azt is, hogy az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatala „minden jogszabályi adottságot, illetve a város gazdasági érdekeit teljes egészében figyelmen kívül hagyó, az Audival szemben ellenséges” lépés volt, és kinyilvánítja, hogy a város „mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben hasonló hibák ne fordulhassanak elő.”
Az elmúlt hónapokban a győri közéletben egyre egyértelműbbé válik a törésvonal az Audit leginkább negatív kontextusban emlegető, a céggel szemben ellenséges lépésekre is hajlamos polgármester és a várost gazdaggá tevő négykarikás autómárka pártján álló hely Fidesz között. A problémakörről júliusban hosszabban beszélt a Fidesz városi frakcióvezetője, dr. Fekete Dávid is helyi ügyekkel foglalkozó podcastjében.
Nyitókép: dpa picture-alliance via AFP