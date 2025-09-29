Beigazolódott, amitől a győriek féltek, a közgyűlés kétségbeesetten igyekszik visszaszerezni az Audi bizalmát

A Mandiner birtokába jutott dokumentumból többek között az derül ki, hogy a polgármester teljesen önkényesen, jogszabályi alátámasztás nélkül döntötte el, melyik a szerződés „közérdekű szakasza”,

és jogilag nem támasztotta alá azt sem, hogy a nyilvánosságra hozatalról a polgármester maga lenne jogosult dönteni a – kétharmados fideszes többségű – városi közgyűlés döntése és felhatalmazása nélkül. A kormányhivatal határidőt is szab a közgyűlésnek a jogi állásfoglalás megtárgyalására és elfogadására, illetve jogi ellenvélemény megküldésére, amennyiben a közgyűlés nem értene egyet a kormányhivatal megállapításaival.

A közgyűlés honlapján már most látható, hogy a baloldali polgármester a kormányhivatal jogi állásfoglalásának visszautasítására vonatkozó előterjesztést nyújtott be a közel három hónapja titkolt dokumentumról nyújtott tájékoztatás mellett. Arra a közgyűlési erőviszonyok mellett semmi esély nem mutatkozik, hogy ezt a polgármesteri előterjesztést megszavazza a győri közgyűlés.

Sokkal valószínűbb, hogy Borsi Róbert fideszes kulturális tanácsnok témába vágó előterjesztését fogadja el majd a közgyűlés, amely az Audi megrengett bizalmának helyreállításáról szól.

Borsi azt javasolja rögzíteni, hogy a közgyűlés a bizalom visszaszerzése érdekében – az alacsony iparűzési adóval elégedetlen polgármesterrel ellentétben – kiáll az Audi-szerződés mellett, megállapítva, hogy az alacsony hipa „többletforrást hozott a városnak, elősegítette további beruházások érkezését, több ezer munkahely létrehozását”. Leszögezné azt is, hogy az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatala „minden jogszabályi adottságot, illetve a város gazdasági érdekeit teljes egészében figyelmen kívül hagyó, az Audival szemben ellenséges” lépés volt, és kinyilvánítja, hogy a város „mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben hasonló hibák ne fordulhassanak elő.”