Beigazolódott, amitől a győriek féltek, a közgyűlés kétségbeesetten igyekszik visszaszerezni az Audi bizalmát

2025. szeptember 29. 09:01

Nagy kárt okozott a baloldali polgármester döntése, amely ráadásul jogilag is gyenge lábakon áll.

2025. szeptember 29. 09:01
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Júniusban megírtuk: Győr baloldali polgármestere, Pintér Bence a kampányban tett fenyegetését beváltva nyilvánosságra hozta az „Audi-szerződés” néven elhíresült dokumentumot, amely a 2010-2013 között megvalósuló, mintegy 250 milliárd eurós Audi-bővítés kapcsán tett vállalásokat rögzíti Győr önkormányzatának részéről.

A dokumentum nyilvánosságra hozatalával a köz különösebb ismeretet nem nyert, hiszen az Audi-szerződés érdemi tartalma, a két lépcsőben 2-ről 1,6 százalékosra csökkentett helyi iparűzési adó a Magyar Államkincstár weboldalán eddig is elérhető volt a helyi adók listájában.

Audis forrásaink ugyanakkor egyértelműen állítják: miközben a nyilvánosság számára érdekes újdonság nem derült ki, az, hogy Pintérék egyoldalúan, az Audi érdekeire való tekintet nélkül nyilvánosságra hoztak egy olyan szerződést, amelyet az Audi bizalmasan kötött meg, súlyosan aláásta a város legnagyobb munkaadójának bizalmát Győr iránt.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnak jogi aggályai is támadtak az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Ezekről a kormányhivatal még júliusban tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, ám az elítélő jogi állásfoglalást a polgármester azóta is titkolja.

A Mandiner birtokába jutott dokumentumból többek között az derül ki, hogy a polgármester teljesen önkényesen, jogszabályi alátámasztás nélkül döntötte el, melyik a szerződés „közérdekű szakasza”,

és jogilag nem támasztotta alá azt sem, hogy a nyilvánosságra hozatalról a polgármester maga lenne jogosult dönteni a – kétharmados fideszes többségű – városi közgyűlés döntése és felhatalmazása nélkül. A kormányhivatal határidőt is szab a közgyűlésnek a jogi állásfoglalás megtárgyalására és elfogadására, illetve jogi ellenvélemény megküldésére, amennyiben a közgyűlés nem értene egyet a kormányhivatal megállapításaival.

A közgyűlés honlapján már most látható, hogy a baloldali polgármester a kormányhivatal jogi állásfoglalásának visszautasítására vonatkozó előterjesztést nyújtott be a közel három hónapja titkolt dokumentumról nyújtott tájékoztatás mellett. Arra a közgyűlési erőviszonyok mellett semmi esély nem mutatkozik, hogy ezt a polgármesteri előterjesztést megszavazza a győri közgyűlés.

Sokkal valószínűbb, hogy Borsi Róbert fideszes kulturális tanácsnok témába vágó előterjesztését fogadja el majd a közgyűlés, amely az Audi megrengett bizalmának helyreállításáról szól.

Borsi azt javasolja rögzíteni, hogy a közgyűlés a bizalom visszaszerzése érdekében – az alacsony iparűzési adóval elégedetlen polgármesterrel ellentétben – kiáll az Audi-szerződés mellett, megállapítva, hogy az alacsony hipa „többletforrást hozott a városnak, elősegítette további beruházások érkezését, több ezer munkahely létrehozását”. Leszögezné azt is, hogy az Audi-szerződés nyilvánosságra hozatala „minden jogszabályi adottságot, illetve a város gazdasági érdekeit teljes egészében figyelmen kívül hagyó, az Audival szemben ellenséges” lépés volt, és kinyilvánítja, hogy a város „mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben hasonló hibák ne fordulhassanak elő.” 

Az elmúlt hónapokban a győri közéletben egyre egyértelműbbé válik a törésvonal az Audit leginkább negatív kontextusban emlegető, a céggel szemben ellenséges lépésekre is hajlamos polgármester és a várost gazdaggá tevő négykarikás autómárka pártján álló hely Fidesz között. A problémakörről júliusban hosszabban beszélt a Fidesz városi frakcióvezetője, dr. Fekete Dávid is helyi ügyekkel foglalkozó podcastjében.

Nyitókép: dpa picture-alliance via AFP

lesmiserables
2025. szeptember 29. 10:40
Ismét bebizonyosodott, hogy az önkormányzati rendszer a korrupció melegágya!!
balbako_
2025. szeptember 29. 10:19
Győr hagyományos cégei a Graboplast, Rába, a rendszerváltás után már nem tudták a város fejlődését szolgálni. Hatalmas lökést adott az Audi és az ő beszállító hálózata. Ráadásul az Audi elég gavallérosan ad pénzeket képzésre, kultúrára, sportra a városi életre.A világon mindenütt nagy cégek ott telepednek meg ahol adókedvezményt kapnak. A kedvezmény mértéke pedig nyilvános volt. Akkor miért kellett a szerződés egyéb feltételeit is napvilágra hozni, ami amúgy az üzleti titkok rovatába tartoznak. Itt érhető tetten, hogy az utcáról összetoborzott "politikusok" városvezetők mekkora bajokat tudnak okozni butaságuk miatt. Érdemes meggondolni, hogy országos vezetői szinten mekkora baromságokra képesek a viccpártok. (A Szaros csürhéje is ebbe a kategóriába tartozik.)
Reszelő Aladár
2025. szeptember 29. 10:08
Inkább az az egyetlen kérdés, hogy a HIPA kulcs miért nem volt eddig is nyilvános? Egy adókulcs ritkán magánügy... Főleg, hogy a befizetett adónak nyoma van az önkormányzat könyvelésében és az Audi árbevétele mint adóalap is nyilvános. Onnan meg alsós matek az egész. A gyakorlat ennél némileg bonyolultabb, de tényleg nem sokkal. Azzal is egyetértek, hogy még egy ekkora befektetőnek sem kell minding tükörfényesre nyalni a székhelyét. Sokkal több értelme van egy konstruktív együttműködésnek és igen, ekkora adócsökkentésért már illik kérni valamit.
galancza-2
2025. szeptember 29. 10:01
pinyőbenci ócska libsi patkány, ez szigorú tény, de a tragédia az hogy a győri fideszesek baromságai miatt nyerte meg a választást. Sajnos borkesz zs, és dcsa is beképzelt, gőgös pszichopatává változott a polgi széktől pár év alatt. bzs amúgy nagyon jó polgi volt, de bizonyos cuccok elvették az eszét.Nem értette meg mekkora károkat okozott a "jachtozással". dcsa szar alakokat nevezett ki sok munkakörbe,és pénzügyileg sem volt az igazi. dcsa gátlástalan gőggel hirdette hogy ő meghallgat mindenkit,szabadon el mondhatja mindenki a kényelmetlenségeket, de csak azokat fogadta, akik a seggét nyalták. Még az a szerencse hogy közgyűlés fideszes maradt. Győr is sok más településsel azt bizonyítja hogy a Fidesznek sokkal jobban oda kéne figyelnie a mindenféle rendű-rangú politikusainak az emberi viselkedésére.
