Bayer Zsoltnál elszakadt a cérna: „Te egy igazi g*ci vagy, Somogyi”

„Figyelj, Somogyi” – elegánsan tartott tükröt, Rákay Philip ízekre szedte a humoristát
A kommunikációs szakember a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi Andrást.
A publicista Rákay Philip és Somogyi András vitájára reagált.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Rákay Philip a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi András humoristát, aki az utóbbi időben egyre szélsőségesebb stílusban ócsárolta a közszereplőket.
Ezt is ajánljuk a témában
A kommunikációs szakember a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi Andrást.
Rákay Philip megszólalására válaszolt Somogyi András. Úgy fogalmazott, hogy örül, hogy producer „előbújt a privát elit klubjából, valamint közpénzszámolás közben volt ideje vele foglalkoznia”.
A humorista vádjait azonban Bayer Zsolt publicista sem hagyta szó nélkül.
„Te egy igazi g...ci vagy, Somogyi” – fogalmazott cseppet sem köntörfalazva Bayer Zsolt, majd azt írta: „Az az utolsó, rohadék, szemét lumpenproli, akivel elhitette ez a világ, hogy azt csinál, amit akar. De majd megtapasztalod, hogy nem.
Remélem, életre szóló tapasztalás lesz, te rohadék szemétláda. Én rajta leszek...”
Nyitókép: Facebook / Somogyi András
***