09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bayer Zsolt humorista Rákay Philip Somogyi András publicista

Bayer Zsoltnál elszakadt a cérna: „Te egy igazi g*ci vagy, Somogyi”

2025. szeptember 29. 22:05

A publicista Rákay Philip és Somogyi András vitájára reagált.

2025. szeptember 29. 22:05
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Rákay Philip a közösségi oldalán osztotta ki Somogyi András humoristát, aki az utóbbi időben egyre szélsőségesebb stílusban ócsárolta a közszereplőket.

Rákay Philip megszólalására válaszolt Somogyi András. Úgy fogalmazott, hogy örül, hogy producer „előbújt a privát elit klubjából, valamint közpénzszámolás közben volt ideje vele foglalkoznia”.

A humorista vádjait azonban Bayer Zsolt publicista sem hagyta szó nélkül.

„Te egy igazi g...ci vagy, Somogyi” – fogalmazott cseppet sem köntörfalazva Bayer Zsolt, majd azt írta: „Az az utolsó, rohadék, szemét lumpenproli, akivel elhitette ez a világ, hogy azt csinál, amit akar. De majd megtapasztalod, hogy nem.

Remélem, életre szóló tapasztalás lesz, te rohadék szemétláda. Én rajta leszek...” 

Nyitókép: Facebook / Somogyi András

***

 

 

massivement5
2025. szeptember 29. 22:44
Morális nívót jelent, ha valaktől orgoványi bayer agyvérzést kap.
lenyegtelen
2025. szeptember 29. 22:40 Szerkesztve
Gyurcsányné Dobrev Klárikát védi a mentelmi jog, ő "nyugodt lehet" a hergelés után. A többi lúzer gondolkodott már vajon, hogy honnan szereznek mentelmi jogot?
grrrgo
2025. szeptember 29. 22:23
Én tudom, hogy büntetném Somogyi Andrást. Ha ennyire szereti forgatgatni a szemeit megoldanám, hogy élete végéig úgy álljanak a szemei, ahogy riogat velük minket. Kancsikának is hívhatnánk utána "őkelmét" vagy őkegyelmét-félkegyelmét.
