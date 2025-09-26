Ft
Mérő Vera Tibi Atya Mandula Viktor ATV Magyar Péter influenszer sztár

Az újságíró szerint még mindig van lejjebb: tévésztárt csinál az ATV a Magyar Péterrel erősen szimpatizáló Tibi atyából

2025. szeptember 26. 22:16

Mandula Viktor a felkapott influenszert „az ország 10 leggusztustalanabb kultúrbűnözője” közé sorolta.

2025. szeptember 26. 22:16
null

Mandula Viktor egyik péntek esti Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az ATV azután kezdett el tévésztárt csinálni Tibi Atyából, „az ország 10 leggusztustalanabb kultúrbűnözőjének” miután egy tragikus rendőr-öngyilkosságot gátlástalan módon használtak fel bizonyos orgánumok és közéleti szereplők politikai célokra, illetve egy pletykára alapozva gerjesztettek pedofilvádat.

Az újságíró ismertette, hogy Tibi Atya, vagyis az oldal mögött álló Tóth Máté évek óta „önti” a zömmel fiatalokból álló követőtábora elé a nőalázó, valamint alkoholizálását népszerűsítő mémjeit, illetve – mivel kocsmatulajdonos is -– hívja minden nap a kocsmáiba lerészegedni a tizenéveseket. 

Mandula azt a kérdést is feltette, hogy több évnyi működés, több ezer szexista és alkoholpropagáló mém után kinek jutna eszébe egy ilyen figurát futtatni. Majd ezt meg is válaszolta

Miután néhány hónapja Tibi Atya elkezdett Magyar Péter propagandistájaként is tevékenykedni, így természetesen az ATV-nek!”

A publicista hozzáfűzte, hogy senkit ne tévesszen meg az egy szem ÖT című műsor, az összes többi műsorba 90 százalékban „tiszás propagandistákat” hívnak, még akkor is, ha éppen a „politikai elemző”, az „újságíró”, a „közvéleménykutató”, vagy a „szakértő” szavakat írják a vendégeik nevei alá – sorolta.

A bejegyzéséhez egy olyan fotót csatolt, amelynek baloldalán Tibi atya több ezer alpári mémjéből egy olyan látható, ami épp a nemi erőszakon poénkodik, jobbra pedig egy olyan fotó, ahol a kocsmatulajdonos együtt mosolyog az ATV stúdiójában a magát „jogvédőnek” nevező Mérő Verával, aki rendszeresen méltatja Tibi Atya tevékenységét.

„Forog a gyomor” – zárta gondolatait Mandula Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Palatin
•••
2025. szeptember 26. 22:52 Szerkesztve
Poloskának kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö vezetöként lenne súlyos hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
1
0
westend
2025. szeptember 26. 22:42
Mérő elvtársnő és a nemi erőszakon vigyorgó elvtárs egyformán a poloska-szekta propagandistája. Szóval elveket, meggyőződést, józan világlátást köztük ne keressünk. Ők máshol álltak sorba értékosztás idején.
Válasz erre
0
0
ergo07-2
2025. szeptember 26. 22:40
Egyre gázabb ez atv
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!