Az újságíró szerint még mindig van lejjebb: tévésztárt csinál az ATV a Magyar Péterrel erősen szimpatizáló Tibi atyából

Mandula Viktor egyik péntek esti Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy az ATV azután kezdett el tévésztárt csinálni Tibi Atyából, „az ország 10 leggusztustalanabb kultúrbűnözőjének” miután egy tragikus rendőr-öngyilkosságot gátlástalan módon használtak fel bizonyos orgánumok és közéleti szereplők politikai célokra, illetve egy pletykára alapozva gerjesztettek pedofilvádat.

Az újságíró ismertette, hogy Tibi Atya, vagyis az oldal mögött álló Tóth Máté évek óta „önti” a zömmel fiatalokból álló követőtábora elé a nőalázó, valamint alkoholizálását népszerűsítő mémjeit, illetve – mivel kocsmatulajdonos is -– hívja minden nap a kocsmáiba lerészegedni a tizenéveseket.

Mandula azt a kérdést is feltette, hogy több évnyi működés, több ezer szexista és alkoholpropagáló mém után kinek jutna eszébe egy ilyen figurát futtatni. Majd ezt meg is válaszolta.