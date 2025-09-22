Ft
tehetséggondozás Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Tóth-Szántai József Szalai Zoltán MCC Miskolc

Az MCC új miskolci központjának célja a fiatalok munkájának támogatása

2025. szeptember 22. 18:11

Minden olyan beruházás és fejlesztés, ami értéket visz Miskolcra, az a „városvezetés számára üdvözlendő”, és örülnek, hogy az épület újra élettel telhet meg, üzente a polgármester.

2025. szeptember 22. 18:11
null

A tervek szerint 2027 őszére készülhet el a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új miskolci központja, amely az egykori Korona Szálló felújításával jön létre – ismertette Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, lapunk főszerkesztője hétfőn a beruházásról tartott sajtótájékoztatón, az épület Vörös terménél. A több mint 18 milliárd forintos beruházásból létrejövő központot a helyiek előtt is szeretnék megnyitni.

A főigazgató elmondta, mintegy 400 általános és középiskolás, valamint egyetemista fiatal él és tanul az MCC kötelékeiben Miskolcon, a jelenlegi központban. Hozzátette, a különböző programokra nagy az érdeklődés és a túljelentkezés, a miskolciak pedig „az egyik legkiválóbb teljesítményt nyújtják” az MCC több mint nyolcezer Kárpát-medencei diákja között.

Szalai Zoltán arról is beszélt,

hogy az új központ a fiatalok munkájának és teljesítményének támogatására jön létre, de az épületet a helyiek előtt is szeretnék megnyitni többek között előadások, konferenciák vagy akár szalagavatók helyszíneként.

Közölte, a több mint 18 milliárd forintos beruházásban az MCC harmadik legnagyobb tehetséggondozó központja jön majd létre a Kárpát-medencében.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz–KDNP) polgármester elmondta, hogy az egykori szálló felújítási munkálatainak kezdetével „egy korszak véget ér és egy új korszak kezdődik ennek az épületnek a történetében”.

Úgy fogalmazott, az épület olyan egy kicsit, mint Miskolc, hiszen óriási lehetőségek vannak benne. Megjegyezte, minden olyan beruházás és fejlesztés, ami értéket visz Miskolcra, az a „városvezetés számára üdvözlendő”, és örülnek, hogy az épület újra élettel telhet majd meg.

Hollósy András (Pont Mi Egyesület – Fidesz–KDNP) alpolgármester kiemelte, a belvárosi beruházás nagyon jól mutatja azt, hogy „megbecsüljük a múltat, dolgozunk a jelenben, hogy tervezhessük és építhessük a jövőt”. Hozzátette, a felújításban mintegy 14 ezer négyzetméternyi terület újulhat meg az MCC-nek köszönhetően.

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

 

 

