Az MCC új miskolci központjának célja a fiatalok munkájának támogatása

A tervek szerint 2027 őszére készülhet el a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új miskolci központja, amely az egykori Korona Szálló felújításával jön létre – ismertette Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, lapunk főszerkesztője hétfőn a beruházásról tartott sajtótájékoztatón, az épület Vörös terménél. A több mint 18 milliárd forintos beruházásból létrejövő központot a helyiek előtt is szeretnék megnyitni.

A főigazgató elmondta, mintegy 400 általános és középiskolás, valamint egyetemista fiatal él és tanul az MCC kötelékeiben Miskolcon, a jelenlegi központban. Hozzátette, a különböző programokra nagy az érdeklődés és a túljelentkezés, a miskolciak pedig „az egyik legkiválóbb teljesítményt nyújtják” az MCC több mint nyolcezer Kárpát-medencei diákja között.

Szalai Zoltán arról is beszélt,

hogy az új központ a fiatalok munkájának és teljesítményének támogatására jön létre, de az épületet a helyiek előtt is szeretnék megnyitni többek között előadások, konferenciák vagy akár szalagavatók helyszíneként.

Közölte, a több mint 18 milliárd forintos beruházásban az MCC harmadik legnagyobb tehetséggondozó központja jön majd létre a Kárpát-medencében.