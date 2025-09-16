„Ma a szexuális kisebbségek jogegyenlőséget élveznek, ami azt jelenti, hogy követeléseik teljesültek. Akik ezeket a csatákat, küzdelmeket egykor vívták, joggal lehettek büszkék eredményeikre. De az legalábbis magyarázatra szorul, hogy a mai felvonulók mire büszkék? Mi az a teljesítmény, amire ők lehetnek büszkék? Büszkének lenni általában olyanra szoktak, ami egyedi, vagyis különleges, kiemelkedő teljesítményt igazol. Aki valamire büszke, az kívül- és felülpozícionálja magát másokon.

Ők miért, milyen érdem, teljesítmény, tulajdonság okán büszkék?

A felvonulók előszeretettel hivatkoztak a szeretetre, arra, hogy mindenkinek joga van a szeretetre, mert az mindenkinek jár.

Ez nettó hazugság.

A szeretet nem jár, az nem emberi jog, azért meg kell dolgozni, azt ki kell érdemelni. Csak Jézus Krisztus szeretete feltétlen, csak az ő szeretete jár még az arra érdemteleneknek, az őt megtagadóknak, az ellene vétkezőknek is. Vagyis mindenkinek. A pride-on felvonulók zöme azonban az ő szeretetére nem tart igényt. Ők nem szeretni, hanem bulizni akarnak, megmutatni országnak-világnak, és főleg Orbán Viktornak, hogy ők, vele és a szavazóival ellentétben a jó, a helyes oldalon állnak.