Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest Pride liberális Ursula von der Leyen Schmidt Mária ellenzék pride Orbán Viktor baloldal

Az ellenzék és a Budapest Pride

2025. szeptember 16. 10:24

Elegünk van belőlük.

2025. szeptember 16. 10:24
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Látószög

„Ma a szexuális kisebbségek jogegyenlőséget élveznek, ami azt jelenti, hogy követeléseik teljesültek. Akik ezeket a csatákat, küzdelmeket egykor vívták, joggal lehettek büszkék eredményeikre. De az legalábbis magyarázatra szorul, hogy a mai felvonulók mire büszkék? Mi az a teljesítmény, amire ők lehetnek büszkék? Büszkének lenni általában olyanra szoktak, ami egyedi, vagyis különleges, kiemelkedő teljesítményt igazol. Aki valamire büszke, az kívül- és felülpozícionálja magát másokon.

Ők miért, milyen érdem, teljesítmény, tulajdonság okán büszkék?

A felvonulók előszeretettel hivatkoztak a szeretetre, arra, hogy mindenkinek joga van a szeretetre, mert az mindenkinek jár.

Ez nettó hazugság.

A szeretet nem jár, az nem emberi jog, azért meg kell dolgozni, azt ki kell érdemelni. Csak Jézus Krisztus szeretete feltétlen, csak az ő szeretete jár még az arra érdemteleneknek, az őt megtagadóknak, az ellene vétkezőknek is. Vagyis mindenkinek. A pride-on felvonulók zöme azonban az ő szeretetére nem tart igényt. Ők nem szeretni, hanem bulizni akarnak, megmutatni országnak-világnak, és főleg Orbán Viktornak, hogy ők, vele és a szavazóival ellentétben a jó, a helyes oldalon állnak.

Amit ők a történelem jó oldalának tartanak. Szerényen.

Főleg pedig azt, hogy ők az elit, ők azok, akik a haladó nyugati értékeket vallják, szemben a bunkó, tanulatlan és ezért civilizálatlan Orbán-hívőkkel és a sok millió vidéki magyarral.

Ezzel a pride-dal azt üzenték, amit már a 2022-es választásokon is nyilvánvalóvá tettek, hogy ők: a fővárosi elit, példát mutat a sok tanulatlan, bunkó, fogatlan, vaksi és persze maradi vidékinek, megmutatja nekik, hogyan kell büszkén a haladás oldalára állni.

Ők persze, vagy legalábbis egy jelentős részük, már régóta haladók. Minket, a többséget azonban maga a kifejezés is elrettent. Majdnem félszáz éven keresztül szívtunk a haladóktól, akik az akkori külföldi modellt másolva a jövő ígéretével házaló szocializmus útjára kényszerítettek bennünket. Akkor Moszkva mutatta nekik az irányt, most Brüsszel. Akkor Brezsnyev elvtárs volt az iránytűjük, most von der Leyen asszony.

Elegünk van belőlük.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2025. szeptember 16. 14:32
"Ők miért, milyen érdem, teljesítmény, tulajdonság okán büszkék?" Őszintén szólva jobb, ha ezt mi nem tudjuk!
Válasz erre
1
0
obi-wankenobi
2025. szeptember 16. 13:42
""Soha de soha nem fogom megérteni, hogy a politikának mi a fene köze van mások szexualitásához." Pedig a válasz roppan egyszerű! A világot irányítani készülő és egy részét már jelenleg is irányító háttérhatalom akkor tud a legtöbbet elvenni az emberektől, ha a titkos forgatókönyvük alapján azt sugallják az embereknek, hogy például legyenek hülyék és buzik. Ehhez kell pl a pride. Miért jó ez nekik? A legtöbb buzinak nem fog születni gyereke. Az így kialakult népesség csökkenés helyett a kultúr társadalmakba injektálják az illegális "elien" migránsokat, akik aztán lezúzzák az egész társadalmat. Igen, jól látod. A 8-adik utas a halának pont az volt az üzenete, ami most a szemünk előtt zajlik. Videa/ Star Wars kód részlet 04 Videa/ And game feliratos
Válasz erre
1
0
obi-wankenobi
2025. szeptember 16. 13:31
Köszön Mária ezt a remek bejegyzést. Ön igaz Jedi!
Válasz erre
0
0
Mazsola0408
2025. szeptember 16. 13:13
Ha van gyermekvédelmi törvény akkor miért nem alkalmazzák. Azt értem,hogy a felvonuló agyhalottak mindegyikét nem lehet bezárni. Azt viszont nem értem,hogy a szervezőket "fő szervezőt" miértis nem lehet becsukni a törvény alapján? Esetleg megint hiányos a törvénykezsés?!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!