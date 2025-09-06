Ft
Futó Boglárka Hotel Lentul médiahasználat Magyar Péter agresszió

„AGRESSZIÓ MINT STRATÉGIA – Magyar Péter módszere” - Futó Bogi a Hotel Lentulai vendége (VIDEÓ!)

2025. szeptember 06. 17:09

Újságírás, agresszió és ébredő szavazók – erős témák Futó Bogival a Hotel Lentulai legújabb adásában.

2025. szeptember 06. 17:09
null

A Hotel Lentulai legújabb epizódjának vendége Futó Boglárka volt, akivel Lentulai Krisztián többek között a magyar újságírás átalakulásáról, a politika médiahasználatáról és Magyar Péter kommunikációs stratégiájáról beszélgetett.

Boglárka szerint az elmúlt időszak számára is „tanulás és új tapasztalat” volt, de az agresszióval szembeni hozzáállását egyértelműen megfogalmazta:
 

„Bármilyen agressziót távolságtartóan, de kedvesen és intelligensen kezelek – ezzel nem tudnak mit kezdeni.”

A beszélgetés során szó esett Magyar Péter politikai stílusáról, amit Boglárka egyszerűen tudatos agressziónak nevezett. Véleménye szerint ez nem pusztán stílusjegy, hanem kommunikációs stratégia, amelyben a jobboldali közösség lett kijelölve ellenségként.

A műsor érintette a Tisza Párt szavazóbázisát is. Bogi úgy fogalmazott: ő azt tapasztalja, hogy az eddigi rajongók egy része már elkezdett tisztábban látni, és felismerni Magyar Péter alkalmatlanságát. 

A gyűlöletpolitika, a polarizált közbeszéd és a megosztottság helyett – ahogy Boglárka fogalmazott – valódi, felelős újságírásra és szakmai iránytűre lenne szükség.

A beszélgetés személyesebb hangvételt is kapott, amikor Boglárka mesélt a saját pályafutásáról, szakmai álmairól, és arról, hogyan látja a média jövőjét a megváltozott fogyasztói szokások tükrében. Külön kitértek a kormánypárti és ellenzéki média közötti szakadékra, és arra, hogy mindkét oldalnak lenne mit tanulnia a szakmai minimumokról.

Ez az adás nemcsak azoknak szól, akik a politika és média kapcsolatát akarják jobban megérteni, hanem azoknak is, akik kíváncsiak, milyen belső dilemmákkal küzd ma egy újságíró Magyarországon.

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

Simbaya
2025. szeptember 06. 17:36
Bogi, Mészáros Nóri, csak miattatok örömmel lennék jobboldali szimpatizáns (ha már nem lennék az). A balosoknak meg marad Klárika, Lilike, meg persze paprika kinga, szerencsétlenek!
OszkárOszi
2025. szeptember 06. 17:28 Szerkesztve
Biztos nagyon jó ez az újabb Lentulai műsor, mindjárt nézem is, már csak Futó Bogi miatt is.Ezzel együtt ajánlanék egy nem régen megjelent beszélgetést a Hit rádióban, ahol Szűcs Gábor egyszerűen leradírozza Horn Gábort.
karcos-2
2025. szeptember 06. 17:13
400 ezerrel nagyobb a Tisza szavazótábora, mint a Fideszé – legalábbis ezt mérte a Závecz Research. A kutatóintézet szerint nyáron a Tisza és a kormánypártok is növelték támogatottságukat. :((((((((((((((
