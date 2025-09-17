A volt alkotmánybíró elmondta, miért nem alkalmas a Tisza a kormányzásra

A Tisza Párt és annak elnökének helyzetét elemezte a Hit Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Fekete Rita műsorában Pokol Béla politológus, jogtudós. A volt alkotmánybíró elöljáróban elmondta: nem hiszi, hogy a Tisza nyerné a választást, ugyanakkor ezt nem is lehet jelenleg kizárni.

Magyar Péterék legnagyobb hiányosságai között említette, hogy a Tiszának nincs pártapparátusa, gyakorlatilag egy egyszemélyes párt, és nem is várható, hogy ezt jövő tavaszig megváltozzon és kiépüljön a párt.

Aki pedig pár hónap alatt akarja összegyűjteni az embereit, képviselőit, és így akar kormányozni, az vagy be akarja csapni az embereket vagy nem tudja miről beszél

– mondta Pokol, aki emiatt úgy látja, hiába győzne Magyar Péter pártja a választáson, alkalmatlanok lennének a kormányzásra.

Az alkotmányjogász szerint ehhez társul Magyar Péter személyisége. A Tisza Párt elnöke robbanékony, kooperációképtelen, alkalmatlan az együttműködésre. Egy kormányban viszont 80-100 emberrel kell folyamatosan együttműködni és ott van még az alsóbb szakapparátus – figyelmeztetett a jogtudós.