A volt alkotmánybíró elmondta, miért nem alkalmas a Tisza a kormányzásra

Így roppantaná össze a magyar gazdaságot Magyar Péter megszorítócsomagja
Tények bizonyítják, hogy az egykulcsos adórendszert alkalmazó országok sikeresebbek.
Pokol Béla hangsúlyozta, hogy Magyar Péterék hatalomra kerülése a rezsicsökkentés végét is jelentené.
A Tisza Párt és annak elnökének helyzetét elemezte a Hit Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Fekete Rita műsorában Pokol Béla politológus, jogtudós. A volt alkotmánybíró elöljáróban elmondta: nem hiszi, hogy a Tisza nyerné a választást, ugyanakkor ezt nem is lehet jelenleg kizárni.
Magyar Péterék legnagyobb hiányosságai között említette, hogy a Tiszának nincs pártapparátusa, gyakorlatilag egy egyszemélyes párt, és nem is várható, hogy ezt jövő tavaszig megváltozzon és kiépüljön a párt.
Aki pedig pár hónap alatt akarja összegyűjteni az embereit, képviselőit, és így akar kormányozni, az vagy be akarja csapni az embereket vagy nem tudja miről beszél
– mondta Pokol, aki emiatt úgy látja, hiába győzne Magyar Péter pártja a választáson, alkalmatlanok lennének a kormányzásra.
Az alkotmányjogász szerint ehhez társul Magyar Péter személyisége. A Tisza Párt elnöke robbanékony, kooperációképtelen, alkalmatlan az együttműködésre. Egy kormányban viszont 80-100 emberrel kell folyamatosan együttműködni és ott van még az alsóbb szakapparátus – figyelmeztetett a jogtudós.
A volt alkotmánybíró a Tisza adóbotránya kapcsán kulcskérdésnek nevezte, hogy a többkulcsos adóra való átállással a középosztály mindenképpen rosszul járna.
Ezt is ajánljuk a témában
Tények bizonyítják, hogy az egykulcsos adórendszert alkalmazó országok sikeresebbek.
Ennek kapcsán húsba vágó probléma a rezsicsökkentés is, hiszen a kedvezmény megszűnése szintén a választók széles rétegeit érintené. Az olcsó orosz energia teszi lehetővé az alacsony rezsit, ezt nem lehet mással kiváltani – hangsúlyozta Pokol, hozzátéve, hogy a Tisza – hatalomra kerülése esetén – nem őrizhetné meg a semleges álláspontját Oroszországgal szemben, így nagy valószínűséggel megszűnne a kedvezményes beszerzés. Kötelesek lennének ugyanis követni a brüsszeli oroszellenes álláspontot.
A Tisza tehát nem tudná fenntartani a rezsicsökkentést
– szögezte le Pokol Béla.
Ugyanez vonatkozik a migrációra is: azzal hogy lezártuk a határt, megvédtük Európát. Ha viszont Tisza-kormány jönne, újra ki kellene nyitni a kapukat és akkor ismét százezrek indulnának meg hazánk irányába – tette hozzá.
Fotó: Földházi Árpád/Mandiner
***