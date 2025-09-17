Ft
09. 17.
szerda
rezsicsökkentés Tisza Párt migráció kormányzás Pokol Béla

A volt alkotmánybíró elmondta, miért nem alkalmas a Tisza a kormányzásra

2025. szeptember 17. 18:16

Pokol Béla hangsúlyozta, hogy Magyar Péterék hatalomra kerülése a rezsicsökkentés végét is jelentené.

2025. szeptember 17. 18:16
null

A Tisza Párt és annak elnökének helyzetét elemezte a Hit Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Fekete Rita műsorában Pokol Béla politológus, jogtudós. A volt alkotmánybíró elöljáróban elmondta: nem hiszi, hogy a Tisza nyerné a választást, ugyanakkor ezt nem is lehet jelenleg kizárni. 

Magyar Péterék legnagyobb hiányosságai között említette, hogy a Tiszának nincs pártapparátusa, gyakorlatilag egy egyszemélyes párt, és nem is várható, hogy ezt jövő tavaszig megváltozzon és kiépüljön a párt.

Aki pedig pár hónap alatt akarja összegyűjteni az embereit, képviselőit, és így akar kormányozni, az vagy be akarja csapni az embereket vagy nem tudja miről beszél 

– mondta Pokol, aki emiatt úgy látja, hiába győzne Magyar Péter pártja a választáson, alkalmatlanok lennének a kormányzásra. 

Az alkotmányjogász szerint ehhez társul Magyar Péter személyisége. A Tisza Párt elnöke robbanékony, kooperációképtelen, alkalmatlan az együttműködésre. Egy kormányban viszont 80-100 emberrel kell folyamatosan együttműködni és ott van még az alsóbb szakapparátus – figyelmeztetett a jogtudós.

A volt alkotmánybíró a Tisza adóbotránya kapcsán kulcskérdésnek nevezte, hogy a többkulcsos adóra való átállással a középosztály mindenképpen rosszul járna.

Ennek kapcsán húsba vágó probléma a rezsicsökkentés is, hiszen a kedvezmény megszűnése szintén a választók széles rétegeit érintené. Az olcsó orosz energia teszi lehetővé az alacsony rezsit, ezt nem lehet mással kiváltani – hangsúlyozta Pokol, hozzátéve, hogy a Tisza – hatalomra kerülése esetén – nem őrizhetné meg a semleges álláspontját Oroszországgal szemben, így nagy valószínűséggel megszűnne a kedvezményes beszerzés. Kötelesek lennének ugyanis követni a brüsszeli oroszellenes álláspontot. 

A Tisza tehát nem tudná fenntartani a rezsicsökkentést

– szögezte le Pokol Béla. 

Ugyanez vonatkozik a migrációra is: azzal hogy lezártuk a határt, megvédtük Európát. Ha viszont Tisza-kormány jönne, újra ki kellene nyitni a kapukat és akkor ismét százezrek indulnának meg hazánk irányába – tette hozzá. 

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

***

 

 

SzaboGeza
2025. szeptember 17. 18:49
Tök egyszerű!!!!! MERT EZEK UGYANAZOK, AKIK MÁR KINYÍRTÁK AZ ORSZÁGOT EGYSZER!!!!!!!!
maximalista
2025. szeptember 17. 18:40
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
