„A tétet sikerült emelni” – Hont András darabokra szedte a Magyarországról távozni készülő Mérő Verát

Kész, ennyi volt: megesküdött rá az ismert feminista aktivista, hogy ha marad Orbán, ő távozik
„Nem hittem, de eljött ez is” – fogalmazott Mérő Vera.
A feminista aktivista a közösségi oldalán jelentette be, ha Orbán Viktor marad, ő „lelép”.
Ahogy arról beszámoltunk, Mérő Vera feminista aktivista hétfőn a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben kijelentette: ha nem történik változás és marad Orbán Viktor, ő „lelép” az országból.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem hittem, de eljött ez is” – fogalmazott Mérő Vera.
A posztra Hont András is reagált, aki Facebook-oldalán így fogalmazott:
Azt nem értem, hogy egy tiszás influenszer miért gyárt reklámötletet a fidesznek.
Ezzel már nincs is más teendő, csak egy az egyben föladni hirdetésként. Mindenestre a tétet sikerült emelni” – írta az újságíró.
Nyitókép: Facebook