„A tétet sikerült emelni” – Hont András darabokra szedte a Magyarországról távozni készülő Mérő Verát

2025. szeptember 08. 18:48

A feminista aktivista a közösségi oldalán jelentette be, ha Orbán Viktor marad, ő „lelép”.

2025. szeptember 08. 18:48
Ahogy arról beszámoltunk, Mérő Vera feminista aktivista hétfőn a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben kijelentette: ha nem történik változás és marad Orbán Viktor, ő „lelép” az országból. 

A posztra Hont András is reagált, aki Facebook-oldalán így fogalmazott:

Azt nem értem, hogy egy tiszás influenszer miért gyárt reklámötletet a fidesznek.

Ezzel már nincs is más teendő, csak egy az egyben föladni hirdetésként. Mindenestre a tétet sikerült emelni” – írta az újságíró. 

