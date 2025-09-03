Ft
09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
biztonság Kína verseny nyugat stratégia Szijjártó Péter blokk EU

A Szijjártó-féle mondat szépen hangzik, de a mai geopolitikai valóságban inkább önbecsapás, mint stratégia

2025. szeptember 03. 22:24

A helyes stratégia nem az, hogy „mindenkivel jóban kell lenni”, hanem az, hogy világosan meg kell határozni, kikhez tartozunk stratégiailag.

2025. szeptember 03. 22:24
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Az időtényező ellenünk dolgozik

A következő 10–15 év arról fog szólni, hogy a Nyugat és Kína illetve a Kelet blokk közötti verseny kiéleződik. Nincs jele annak, hogy ez a szembenállás enyhülne. 

Szavakban igen a valóságban nem…

Tehát a »mindkettővel jóban lenni« valójában azt jelenti: lassan, de biztosan beszorulni a két oldal közé, és elveszíteni a saját mozgásterünket.

A magyar út
A helyes stratégia nem az, hogy „mindenkivel jóban kell lenni”, hanem az, hogy világosan meg kell határozni, kikhez tartozunk stratégiailag (EU, NATO), és azon belül kell ügyesen tárgyalni gazdasági nyitásokkal.

Ez az, ami valóban védi az ország biztonságát, és hosszú távon a függetlenségét.

Röviden: a Szijjártó-féle mondat szép hangzik, de a mai geopolitikai valóságban inkább önbecsapás, mint stratégia.”

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

szilvarozsa
2025. szeptember 03. 23:54
Minden balfasz ilyen okos? Igaz, ezek már bizonyítottak. 2010-re teljesen hazavágták az országot.
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2025. szeptember 03. 23:27
Tarjányi megszokott, baloldali-kapitalista stílusban mozog, hitelét bűnözői előélete nem erősíti... Egy zsarolható pasi, nem szabad gondolkodó.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. szeptember 03. 23:23
mondanám, hogy ez faszi egyre hülyébb, de inkább már az agyhalott kategóriába tartozik.
Válasz erre
2
0
ipolypart2
2025. szeptember 03. 23:22
Na, idefigyelj, te nagy tudós. akikhez tartoztunk, azok már kétszer belerángattak minket a háborúba. elvesztettünk nagyon sok embert, . most azok leszármazottai nagyon hiányoznak. Ha ezt sem látod, akkor ásd el magad, mint objektív szakértő.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!