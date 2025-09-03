„Az időtényező ellenünk dolgozik

A következő 10–15 év arról fog szólni, hogy a Nyugat és Kína illetve a Kelet blokk közötti verseny kiéleződik. Nincs jele annak, hogy ez a szembenállás enyhülne.

Szavakban igen a valóságban nem…

Tehát a »mindkettővel jóban lenni« valójában azt jelenti: lassan, de biztosan beszorulni a két oldal közé, és elveszíteni a saját mozgásterünket.

A magyar út

A helyes stratégia nem az, hogy „mindenkivel jóban kell lenni”, hanem az, hogy világosan meg kell határozni, kikhez tartozunk stratégiailag (EU, NATO), és azon belül kell ügyesen tárgyalni gazdasági nyitásokkal.

Ez az, ami valóban védi az ország biztonságát, és hosszú távon a függetlenségét.

Röviden: a Szijjártó-féle mondat szép hangzik, de a mai geopolitikai valóságban inkább önbecsapás, mint stratégia.”

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala