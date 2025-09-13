Ft
bohár dániel Kapu Tibor népszava

A Népszava munkatársai gyalázzák Kapu Tibort – szerintük nem tud semmit a világról

2025. szeptember 13. 17:13

Az esetre Bohár Dániel riporter hívta fel a figyelmet.

2025. szeptember 13. 17:13
null

Bohár Dániel riporter felhívta a figyelmet arra, hogy a Népszava munkatársai vállalhatatlan módon beszélnek Kapu Tiborról – írja a Magyar Nemzet.

Közösségi oldalán közzétett videójában bejátszott egy részletet egy beszélgetésből, ahol az hangzik el: 

Nem nagyon tud a világról semmit, teljesen jó, hogy ott elbohóckodjanak vele a következő egy évben”.

Másutt pedig azt mondják: „egy tudományosan, szakmailag méltó embert kellett volna odaküldeni, akinek van köze az űrkutatáshoz. Kapu Tibornak azonban semmi kapcsolata nincs vele”.

Erre reagálva Bohár kiemelte: „Kapu Tibor Magyarország büszkesége, aki éveken át rengeteg munkát és energiát fektetett abba, hogy ő lehessen a második magyar az űrben. Elismert szakember, akit a NASA is tökéletes jelöltnek tartott. Kapu Tibort a magyar emberek tisztelik, titeket viszont csak sajnálnak”.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

 

nyafika
2025. szeptember 13. 17:21
Kommunista szennylap szerint a NASA annyira hülye, hogy egy tudatlan, vidéki parasztot képzett ki űrhajósnak? Azért megnézném ennek a zugfirkásznak a pofáját, ahogy a centrifugában 9G terheléssel pörgetik...
Takagi
2025. szeptember 13. 17:18
Undorító emberek.
