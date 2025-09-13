A Népszava munkatársai gyalázzák Kapu Tibort – szerintük nem tud semmit a világról

Kapu Tibornak öltözött Robbie Williams budapesti koncertjén (VIDEÓ)
A népszerű angol előadó igazán ütős meglepetéssel örvendeztette meg magyar rajongóit az MVM Dome-ban.
Az esetre Bohár Dániel riporter hívta fel a figyelmet.
Bohár Dániel riporter felhívta a figyelmet arra, hogy a Népszava munkatársai vállalhatatlan módon beszélnek Kapu Tiborról – írja a Magyar Nemzet.
Közösségi oldalán közzétett videójában bejátszott egy részletet egy beszélgetésből, ahol az hangzik el:
Nem nagyon tud a világról semmit, teljesen jó, hogy ott elbohóckodjanak vele a következő egy évben”.
Másutt pedig azt mondják: „egy tudományosan, szakmailag méltó embert kellett volna odaküldeni, akinek van köze az űrkutatáshoz. Kapu Tibornak azonban semmi kapcsolata nincs vele”.
Erre reagálva Bohár kiemelte: „Kapu Tibor Magyarország büszkesége, aki éveken át rengeteg munkát és energiát fektetett abba, hogy ő lehessen a második magyar az űrben. Elismert szakember, akit a NASA is tökéletes jelöltnek tartott. Kapu Tibort a magyar emberek tisztelik, titeket viszont csak sajnálnak”.
