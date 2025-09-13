A Népszava munkatársai gyalázzák Kapu Tibort – szerintük nem tud semmit a világról

Bohár Dániel riporter felhívta a figyelmet arra, hogy a Népszava munkatársai vállalhatatlan módon beszélnek Kapu Tiborról – írja a Magyar Nemzet.

Közösségi oldalán közzétett videójában bejátszott egy részletet egy beszélgetésből, ahol az hangzik el:

Nem nagyon tud a világról semmit, teljesen jó, hogy ott elbohóckodjanak vele a következő egy évben”.

Másutt pedig azt mondják: „egy tudományosan, szakmailag méltó embert kellett volna odaküldeni, akinek van köze az űrkutatáshoz. Kapu Tibornak azonban semmi kapcsolata nincs vele”.