A migráció veszélyeire felhívó kampányt indít az Alapjogokért Központ

Szánthó Miklós szerint a határvédelem többdimenziós küzdelem: meg kell küzdeni magával a migrációval, az azt szervező bűnözői és NGO-hálózatokkal, a migrációra megoldásként tekintő, ezért azt ösztönző brüsszeli elittel, valamint annak magyarországi kiszolgálóival.
Migráció kapcsán csak egyszer lehet hibázni, „utána kampó” – fogalmazott a főigazgató. Közölte, az Alapjogokért Központ kampánya arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország a béke és biztonság szigete Európában, de ez nem lesz mindig így, ha rosszul választunk.
Apáti Bence, a Megafon influenszere és a kampány véleményvezére emlékeztetett arra, 2015-ben sok hazugság hangzott el arról, hogy a határhoz Szíriából, Aleppóból, Damaszkuszból diplomások érkeznek, akik dolgozni akarnak.
Tíz éve, amikor Röszkénél megtámadták Magyarországot, „nem láttunk gyerekeket, asszonyokat, csak katonakorú, harcedzett férfiakat, akik harcoltak” – mondta.
Hangsúlyozta, a statisztikák szerint a Nyugat-Európába beengedett több millió ember nem szeretne integrálódni, de dolgozni sem, sok esetben bűnözésből élnek. Magyarországon béke van, biztonság, ezért keményen kellett harcolni a rendfenntartóknak – mondta Apáti Bence. A sajtótájékoztatón bemutatták az Alapjogokért Központ kampányfilmét, és a rosszvalasztas.hu tájékoztató honlapot.