A migráció veszélyeire felhívó kampányt indít az Alapjogokért Központ

Csak azért, mert védjük határainkat és nem engedünk be egy illegális bevándorlót sem, Brüsszel napi egymillió euróra bírságolja Magyarországot – közölte a főigazgató, nyilvánvaló zsarolásnak nevezve ezt, és kifejtette, „megéri ellenállni, mert Magyarország megmaradt egy biztonságos magyar országnak”.

2015 után a klímahisztéria, a pandémia és az ukrajnai háború elnyomta a migrációs válság zaját, de a probléma még itt van velünk. Nyugat-Európát pár évtized alatt ellepték a bevándorlók, és velük együtt beköltözött az utcai fosztogatás, a terror és a bűnözés. Az antiszemitizmus, a no-go zónák, a szexuális erőszak a migráció miatt a nagyvárosi élet részévé vált Londonban, Párizsban, Berlinben vagy éppen Stockholmban – mondta Szánthó Miklós.

A főigazgató szavai szerint „az új, kevert népességű társadalom nem Európa jövője, hanem a veszte”. Hozzátette: csak az utóbbi évek ismert terrorakcióiban több mint ezren vesztették életüket.

Franciaországban, Németországban, Spanyolországban vagy Svédországban, de Ausztriában is bőven 10 százalék felett van az ott élő, de még csak nem is EU-s országban születettek aránya – tudatta.

A migrációt sorskérdésnek nevező főigazgató hangsúlyozta, az a biztonság, ami ma a hétköznapokat jellemzi Magyarországon, nem magától értetődő, nem természetes adottság – elég egy rossz választást hozni, ahogy tették azt nyugaton is, „és minden egész eltörik”.