09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
nemzeti média rendezvény erőszak közlemény börtön Magyar Péter

A Médiaszövetség felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az újságírókkal szembeni agresszióval

2025. szeptember 03. 16:15

Ismert, a Tisza Párt akár börtönbüntetéssel is fenyegetheti azokat a lapokat és újságíróit, amelyek bármilyen anyagot is publikáltak Tarr Zoltán és a Tisza-adó botrányának ügyében.

2025. szeptember 03. 16:15
null

„Szövetségünk már többször szót emelt az ellen a verbális és fizikai erőszak ellen, amely a Tisza Párt rendezvényein egyre nyíltabban fenyegeti a munkájukat végző újságírókat” – fogalmazott közleményében a Nemzeti Média Szövetség.

A Nemzeti Média Szövetség felszólította Magyar Pétert és a Tisza pártot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy rendezvényeiken biztonságban érezhessék magukat az ott jelen lévő, a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tevő újságírók. 

A közlemény kiemeli, hogy „volt idő, amikor Magyar Péter még maga állította le a rendezvényein felharsanó, a Fideszt gyalázó rigmusokat azzal, hogy »ezek nem mi vagyunk«.” Az idők azonban változtak. Ma már Magyar Péter nemhogy csitítja, hanem hergeli a közönségeket pártja rendezvényein. 

A Hír TV több videófelvételen megörökítette már a kollégái ellen elkövetett szóbeli erőszakot és fizikai tettlegességet is. Volt, hogy Magyar Péter biztonsági emberei lökték el a kérdezni próbáló újságírót elnökük mellől, volt, hogy Magyar Péter szimpatizánsai fenyegették a Hír TV operatőrét kamerája eltörésével”

– példázta a helyzetet a közlemény.

A Nemzeti Média Szövetség felszólítja továbbá Magyar Pétert is, hogy tanúsítson önkorlátozást és fojtsa el az újságírókkal szembeni méltatlan indulatkitöréseit. 

A szövetség fontos feladatának tartja a kormánytól független médiumok védelmét is, ugyanis a Tisza vezére újabban ezen újságokat is aktívan támadni kezdte.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a munkájukat végző újságírók egzisztenciális és büntetőjogi fenyegetésével. Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy kezelje kellő méltósággal az újságírói társadalmat, mert egy demokratikus jogrendben senki nem vonhatja kétségbe a híreket fogyasztó polgárok jogát arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkit érdeklő közéleti kérdésekben. 

– szólt Magyar Péterhez a magyar újságírókat védő szövetség.

Kiemelték továbbá azt is, hogy az újságírók sem vonhatják ki magukat a felelősség és a kritika alól.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

nobutada
2025. szeptember 03. 16:57
Nem éri el az ingerküszöbét az MP jelű 00-nak, bármennyi igazság van ebben a felszólításban. Amíg tátott szájjal beszopják a szektatagpk az összes hazugságát, ezt meg nem olvassák, addig folytatja.
Válasz erre
1
0
oltarisztid-2
2025. szeptember 03. 16:47
Neeem, tévednek, Péter szeretetországot épít, ilyen nem lehet.
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. szeptember 03. 16:39 Szerkesztve
Z. Na... akkor a következő támadást, megfélemlítést poloska által, a Médiaszövetséget fogja érni!!! 💯😎❗ Hiszen nem normálus ez az embernek kinéző fehérje halmaz!!!💯❗😎
Válasz erre
0
0
AROON
•••
2025. szeptember 03. 16:39 Szerkesztve
A fostos az egész fiszafélszigettel együtt, nem más mint KAMU! Rákosi most tapsolna ennek a fejreesett agyhalottnak. Ehte kommunista az egész hozzáállásuk, emelj adót tedd nyomorékká az országot, s annak lakosságát, mert akkor a szerencsétlenek rád fognak szavazni. Ez a világ, már nem az a világ. A magyarok többsége tisztán látja a dolgok folyamát, nem lehet hazugságokkal beetetni. A tiszának " kampeca" ahogy Jar-Jar mondta.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!