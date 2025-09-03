A Médiaszövetség felszólította Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az újságírókkal szembeni agresszióval

Ismert, a Tisza Párt akár börtön büntetéssel is fenyegetheti azokat a lapokat és újságíróit, amelyek bármilyen anyagot is publikáltak Tarr Zoltán és a Tisza-adó botrányának ügyében.

A Nemzeti Média Szövetség felszólította Magyar Pétert és a Tisza pártot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy rendezvényeiken biztonságban érezhessék magukat az ott jelen lévő, a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tevő újságírók.

A közlemény kiemeli, hogy „volt idő, amikor Magyar Péter még maga állította le a rendezvényein felharsanó, a Fideszt gyalázó rigmusokat azzal, hogy »ezek nem mi vagyunk«.” Az idők azonban változtak. Ma már Magyar Péter nemhogy csitítja, hanem hergeli a közönségeket pártja rendezvényein.

A Hír TV több videófelvételen megörökítette már a kollégái ellen elkövetett szóbeli erőszakot és fizikai tettlegességet is. Volt, hogy Magyar Péter biztonsági emberei lökték el a kérdezni próbáló újságírót elnökük mellől, volt, hogy Magyar Péter szimpatizánsai fenyegették a Hír TV operatőrét kamerája eltörésével”

– példázta a helyzetet a közlemény.

A Nemzeti Média Szövetség felszólítja továbbá Magyar Pétert is, hogy tanúsítson önkorlátozást és fojtsa el az újságírókkal szembeni méltatlan indulatkitöréseit.

A szövetség fontos feladatának tartja a kormánytól független médiumok védelmét is, ugyanis a Tisza vezére újabban ezen újságokat is aktívan támadni kezdte.

Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a munkájukat végző újságírók egzisztenciális és büntetőjogi fenyegetésével. Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy kezelje kellő méltósággal az újságírói társadalmat, mert egy demokratikus jogrendben senki nem vonhatja kétségbe a híreket fogyasztó polgárok jogát arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkit érdeklő közéleti kérdésekben.

– szólt Magyar Péterhez a magyar újságírókat védő szövetség.

Kiemelték továbbá azt is, hogy az újságírók sem vonhatják ki magukat a felelősség és a kritika alól.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

