„Hamarosan az utolsó simításokon is túl véglegessé válik és a Hitel kiadóhoz kerül az a kézirat, amely hitem, és reményeim szerint a jövő talán legígéretesebb történelmi regényírójának első nagyobb lélegzetű műve lesz. Varga Dániel kéziratát a Libri által meghirdetett, és hamar népszerűvé vált Talent program keretében volt szerencsém elkísérni a kezdetektől, a szerzőt tanácsaimmal, ötleteimmel segíteni.

Komoly büszkeség, hogy Dani munkájának gyümölcse, egy nagyszabású történelmi regénysorozat első kötete még idén eljut az olvasókhoz. A részletekkel hamarosan jelentkezünk!”

Fotó: Mandiner / Ficsor Márton