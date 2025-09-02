Ft
A jövő történelmi regényíró tehetsége

Varga Dániel kéziratát a Libri által meghirdetett, és hamar népszerűvé vált Talent program keretében volt szerencsém elkísérni a kezdetektől.

2025. szeptember 02. 09:39
Bán Mór
„Hamarosan az utolsó simításokon is túl véglegessé válik és a Hitel kiadóhoz kerül az a kézirat, amely hitem, és reményeim szerint a jövő talán legígéretesebb történelmi regényírójának első nagyobb lélegzetű műve lesz. Varga Dániel kéziratát a Libri által meghirdetett, és hamar népszerűvé vált Talent program keretében volt szerencsém elkísérni a kezdetektől, a szerzőt tanácsaimmal, ötleteimmel segíteni. 

Komoly büszkeség, hogy Dani munkájának gyümölcse, egy nagyszabású történelmi regénysorozat első kötete még idén eljut az olvasókhoz. A részletekkel hamarosan jelentkezünk!”

Fotó: Mandiner / Ficsor Márton

 

Dixtroy
2025. szeptember 02. 10:41
Miről szól? Ja, az nem fontos.
