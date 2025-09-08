Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
gáztűzhelyt konvektor villanybojler ablak közlemény komló Pécsi Járásbíróság

A hajléktalan férfi beköltözött egy látássérült lakásába: a villanybojler, a konvektor és még az ablakok is eltűntek

2025. szeptember 08. 17:30

A Pécsi Járásbíróság elrendelte egy hajléktalan férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint beköltözött egy látássérült férfi lakásába, majd kifosztotta azt.

2025. szeptember 08. 17:30
null

A Pécsi Járásbíróság elrendelte egy hajléktalan férfi letartóztatását, aki beköltözött egy látássérült férfi lakásába és kifosztotta azt – áll a Járásbíróság közleményében.

Ezt is ajánljuk a témában

A közleményből kiderült, hogy a hajléktalan egy hónapja találkozott először a látássérült, komlói férfival, aki felajánlotta neki, hogy lakjon az ő lakásán. 

Az elkövető elfogadta a felajánlást, beköltözött a lakásba és felhasználva a vak férfi védekezésre képtelen állapotát eltulajdonította a villanybojlert, gáztűzhelyt, mosógépet, konvektorokat, de még az ablakokat is.

A bíróság egytől ötévig terjedő szabadságvesztést szabhat ki az elkövetőre. Ezen felül a férfi letartóztatását is elrendelt a Pécsi Járásbíróság, attól tartva, hogy a hajléktalan szökéssel, vagy egyéb módon hátráltatná az eljárást.

A nyitókép illusztráció: ANDREY SMIRNOV / AFP

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. szeptember 08. 18:34
Lapáttal agyonverni,elásni...
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. szeptember 08. 18:05
Pécs az egy komcsi város, buzi felvonulással...
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. szeptember 08. 18:01
És ehhez a hírhez a szerkesztő a legalkalmasabb illusztrációnak egy 2012-es moszkvai képet talált, amin egy orosz rendőr a választáson győztes Putyin akkori beiktatása ellen szervezett engedély nélküli tüntetés egyik résztvevőjét veszi épp őrizetbe. Gratulálok.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. szeptember 08. 17:54 Szerkesztve
Érhette volna fizikai támadás is, ami nem ritka ilyen esetekben.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!