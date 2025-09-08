A hajléktalan férfi beköltözött egy látássérült lakásába: a villanybojler, a konvektor és még az ablakok is eltűntek

A közleményből kiderült, hogy a hajléktalan egy hónapja találkozott először a látássérült, komlói férfival, aki felajánlotta neki, hogy lakjon az ő lakásán.

Az elkövető elfogadta a felajánlást, beköltözött a lakásba és felhasználva a vak férfi védekezésre képtelen állapotát eltulajdonította a villanybojlert, gáztűzhelyt, mosógépet, konvektorokat, de még az ablakokat is.

A bíróság egytől ötévig terjedő szabadságvesztést szabhat ki az elkövetőre. Ezen felül a férfi letartóztatását is elrendelt a Pécsi Járásbíróság, attól tartva, hogy a hajléktalan szökéssel, vagy egyéb módon hátráltatná az eljárást.