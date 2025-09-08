A hajléktalan férfi beköltözött egy látássérült lakásába: a villanybojler, a konvektor és még az ablakok is eltűntek

Ügyvéd a Mandinernek: Magyarországon nem bűncselekmény a miniszterelnök kivégzését vizionálni
Ifjabb Balsai István ügyvédet kérdeztük Krúbi legutóbbi botrányos megnyilvánulása kapcsán.
A Pécsi Járásbíróság elrendelte egy hajléktalan férfi letartóztatását, aki a gyanú szerint beköltözött egy látássérült férfi lakásába, majd kifosztotta azt.
A Pécsi Járásbíróság elrendelte egy hajléktalan férfi letartóztatását, aki beköltözött egy látássérült férfi lakásába és kifosztotta azt – áll a Járásbíróság közleményében.
Ezt is ajánljuk a témában
Ifjabb Balsai István ügyvédet kérdeztük Krúbi legutóbbi botrányos megnyilvánulása kapcsán.
A közleményből kiderült, hogy a hajléktalan egy hónapja találkozott először a látássérült, komlói férfival, aki felajánlotta neki, hogy lakjon az ő lakásán.
Az elkövető elfogadta a felajánlást, beköltözött a lakásba és felhasználva a vak férfi védekezésre képtelen állapotát eltulajdonította a villanybojlert, gáztűzhelyt, mosógépet, konvektorokat, de még az ablakokat is.
A bíróság egytől ötévig terjedő szabadságvesztést szabhat ki az elkövetőre. Ezen felül a férfi letartóztatását is elrendelt a Pécsi Járásbíróság, attól tartva, hogy a hajléktalan szökéssel, vagy egyéb módon hátráltatná az eljárást.
A nyitókép illusztráció: ANDREY SMIRNOV / AFP
***