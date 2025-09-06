Ft
A gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani

2025. szeptember 06. 13:53

Aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg.

2025. szeptember 06. 13:53
Krúbi
Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
Facebook

„Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg.”

Nyitókép forrása: Facebook

