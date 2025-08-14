Szatmár & Szabolcs középkori templomai

A mai Magyarország keleti végein több tucat sok évszázados templomot találunk, hazánk letűnt fénykorai és gazdag kulturális örökségünk fennmaradt emlékeiként. Irány kelet, nyugati civilizációnk végvidékeire.
2025. augusztus 14. 05:21
Több százezer magyarnak szeretett szülőföldje, sokan másoknak viszont egy távoli, még fel sem fedezett vidék – ami nem véletlen, hiszen a mai magyar határok között a központtól legtávolabb eső vidék Szatmár. Ezért van is mit felfedeznünk tájain. Például azt, hogy az évezredes magyar kultúra egyik centruma volt ez a környék, aminek máig fennmaradt, csodálatos épített öröksége a számos kisebb-nagyobb középkori templom.
Ha a főváros vagy a Balaton vonzáskörzetében tömörülne ennyi megmaradt középkori emlék, az egész ország a csodájukra járna, így viszont ma még kissé lappang a hírük: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye öreg templomai a régi magyar kultúra erejéről és a kataklizmák évszázadait túlélő képességéről regélnek. Ahogy kelet felé tartva magunk mögött hagyjuk Borsodot, átlépünk a Tiszán, s továbbhajtunk a kellemes, rendezett Nyíregyháza mellett, Szabolcs keleti fertályára, majd Szatmár vidékére érkezünk. Szatmár nagy részét Romániához csatolták jó száz éve, de szerencsére számos értéke Magyarországon maradt, s az elszakított részére is már határellenőrzés nélkül léphetünk át.
