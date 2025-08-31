Ft
Orbán Balázs liberális Magyarország Németh Péter ellenzék harcosok klubja Fidesz Orbán Viktor választás baloldal

Orbán kontra Orbán

2025. augusztus 31. 08:48

Bizony manapság mindenütt vannak árulók, még a Harcosok Klubjában is.

2025. augusztus 31. 08:48
null
Németh Péter
Németh Péter
Népszava

„Amúgy fogalmam sincs, hogy mi a feladata egy politikai igazgatónak. Milyen tanácsokat ad a miniszterelnökének? Például óva inti attól, hogy ’56-ot, Nagy Imrét alábecsülje? Vagy ellenkezőleg, azt javasolja, hogy fokozatosan foglalja el Nagy Imre helyét? Balázs tanácsadói képességeiről semmit nem tudunk, talán nem is tudhatunk, így aztán arról sem, hogy milyen győzelmi javaslatokkal állt elő ott a vitorláson.

(Csak mellékkérdés: ki kezeli a vitorlákat, ki irányítja a hajót? Horvátok, lehetőleg olyanok, akik semmit nem értenek a fedélzeten – vagy a kajütben? – folyó diskurzusból? Hogy semmi ne szivároghasson ki a győzelem receptjéből, mert bizony manapság mindenütt vannak árulók – még a harcosok klubjában is –, mindent kiszimatolnak, és akkor fuccs a győzelemnek.)

És mit csinált ott Kaminsky Fanni? Miért fizetett ő is súlyos forintokat – eurókat – azért, hogy utastársa lehessen a kormányfőnek? De félre a pénzzel, a mocskos anyagiakkal, amikor 2026-ról és hatalom megtartásáról van szó. Mit számít most párezer euró, ha ennek többszöröse jön vissza, győzelem esetén. Tizenöt év hatalom igazán bebizonyította, hogy érdemes kitartani a Vezér mellett, eddig a lehető legjobb befektetés volt.

Ennél fogva felesleges Orbán kontra Orbánt emlegetni; itt nem lesz semmiféle válás, nem lesz semmiféle konfliktus.

Igaz, annak az esélye is minimális, hogy a két főszereplő – Balázs és Viktor – eséllyel pályázzon a politikai Oscar-díjra. Már ha lenne ilyen. Szóba jöhetne mindkettőjüknél a béke kiemelkedő harcosaiként a béke Nobel-díj, azt viszont elhappolja előlük példaképük, a nagy Donald. A Trump mielőtt még tévesen Tuskra gondolnának.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Szuperszig
2025. augusztus 31. 11:31
Ez is megmakkkant, mint a többi ballibbant. Ő is látja, hogy semmi esélyük, de most már nem hazudja, hogy ott a bőrönd becsomagolva, ha menekülniük kellene, mint az elmúlt 4 alkalommal. Maradnak, és mérgeznek tovább. Ebből élnek, ezért élnek. És igen, Orbán mindent megtesz a hatalom megtartásáért, mert a kétharmad ezt várja el tőle. A magyarok ezt várják el tőle, mert a normalitást képviseli, ami az ország megmaradásának e feltétele.
poverello 1226
2025. augusztus 31. 11:23
Megszólalt a népszara németh fedőnevű aljadéka, a kis gyurcsyányfióka és lendvai banya német hangja...
pugacsov-0
2025. augusztus 31. 11:23
Vén komcsi takarodj a kriptádba Lendvai Botox-szal együtt.
titi77
2025. augusztus 31. 10:52
hát.... péter apó, neked a rendszerváltás óta nincs semmi fogalmad semmiről. kezet foghatsz a lendvai banyával!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.