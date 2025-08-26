„Hosszú sora van ennek.

Volt idő, amikor még szegény Kovács Lászlóhoz kötődött a mondás: »Jó reggelt! – hazudta Kovács László« – rég volt, és hol volt Kovács László ehhez a pszichopatához képest?

Aztán jött a Lendvai: »Lassan mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gáz-ár-e-me-léééés!« – aztán győztek és megemelték a háromszorosára.

Azért Lendvai már nagyobb gazember volt, mint Kovács, de a fasorban sincs ehhez a pszichopatához képest.

»Nem kell félni, nem fog fájni!« – mondta Gyurcsány, aztán nagyon fájt az egész országnak, és Gyurcsány gazembersége az egyetlen, amelyik megközelíti a pszichopatáét. Mondom: megközelíti…

Most itt állunk a nagy gazdasági tervek kiszivárgásánál, és nézzük, szagoljuk a szivárgást.

Büdös is, aljas is – vagyis igazi tiszás. Mutatom, pontokba szedve:

1.: Háromkulcsos, progresszív jövedelemadót terveznek (A pszichopata gazember nemrégiben ígérte meg, hogy JELENTŐSEN csökkenteni fogja az szja-t…)

2.: »évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja; az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek; míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Mindez azt jelentené, hogy havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1,25 millió forintos jövedelműek is bekerülnének.

Ide tartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét jelentősen megadóztatná a Tisza Párt a mostanihoz képest.«

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP