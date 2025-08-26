Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bayer Zsolt Lendvai Ildikó Magyar Péter adóemelés

Nem lesz a-dó-e-me-lééés!

2025. augusztus 26. 19:59

(Hát persze... Hiszen ezt ismerjük...)

2025. augusztus 26. 19:59
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Hosszú sora van ennek.

Volt idő, amikor még szegény Kovács Lászlóhoz kötődött a mondás: »Jó reggelt! – hazudta Kovács László« – rég volt, és hol volt Kovács László ehhez a pszichopatához képest?

Aztán jött a Lendvai: »Lassan mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gáz-ár-e-me-léééés!« – aztán győztek és megemelték a háromszorosára.

Azért Lendvai már nagyobb gazember volt, mint Kovács, de a fasorban sincs ehhez a pszichopatához képest.

»Nem kell félni, nem fog fájni!« – mondta Gyurcsány, aztán nagyon fájt az egész országnak, és Gyurcsány gazembersége az egyetlen, amelyik megközelíti a pszichopatáét. Mondom: megközelíti…

Most itt állunk a nagy gazdasági tervek kiszivárgásánál, és nézzük, szagoljuk a szivárgást.

Büdös is, aljas is – vagyis igazi tiszás. Mutatom, pontokba szedve:

1.: Háromkulcsos, progresszív jövedelemadót terveznek (A pszichopata gazember nemrégiben ígérte meg, hogy JELENTŐSEN csökkenteni fogja az szja-t…)

2.: »évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja; az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek; míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Mindez azt jelentené, hogy havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1,25 millió forintos jövedelműek is bekerülnének.

Ide tartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét jelentősen megadóztatná a Tisza Párt a mostanihoz képest.«

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2025. augusztus 26. 21:50
A kis sunyi szar. Sunnyog a kis törpe köcsög, de a sok agyhalott mindenben lebuktatja. . Gratulálok patkány újabb szavazókat veszítettél te nyomorult szarcsimbók. Lassan már csak a jó édes kurva anyád fog rád szavazni, de tudjuk vele ketten is áradtok...🖕Mocskos senkiházi tetvedék az sem igaz amikor levegőt veszek!🖕😁🖕
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. augusztus 26. 21:30
Magyar Péter 12 pontos programja saját aranyköpéseibe ágyazva: Akarsz látni egy szörnyü rémet? Olvasd el a pedigrémet. Bösz harcba lendült szilaj karunk, Mert mi békés országot akarunk. Sétálok tovább a bolsik nyomdokain... Hát ezt teszi az emberrel a sok kokain. A világon csak nálunk lesz igazi Kánaán, Az örömtöl ugrálunk, mint majom a pálmafán. Mi divatba hozzuk a burkát és a burnuszt, Egyúttal betiltjuk a hurkát és a himnuszt. Hát én lettem a új nemzetvezér, Elvállaltam sok-sok pénzér Majd az dönti el az én csatám, Hogy Wéber úr a keresztapám. Nagy kedvencem a napraforgó, Mert úgy tudtom, hogy színe bordó. A hazugsággal fel nem hagyok. Inkább télen csonttá fagyok. Ha beletörnek is tüskéim, Fel Budára büdöskéim ! Az adókulcsot jól felpumpáljuk, Mert a gazdagokat ki nem álljuk. De a csóró magyart mi megkíméljük, A menö luxit mi magunk éljük.
Válasz erre
0
0
angie1
2025. augusztus 26. 20:19
Ez kb., mint a nem lesz gázáremelés! Főgáznál dolgoztam, csak 3x volt fél év alatt azután, hogy meg lettek választva! Köszönöm, de én a járt utat, ami nekem megfelel, nem hagyom el a járatlanért!
Válasz erre
2
0
templar62
2025. augusztus 26. 20:15
Na és ! A csókosokat , munkásőröket , partizánokat , a visszatérő prolidiktatúra , kézivezérléssel és " pofára " fogja kompenzálni . Úgymint Rákosi Matyi meg Kádár Jani idejében .
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!