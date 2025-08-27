Ft
08. 27.
szerda
szag szalma trágyázás Braunmüller Lajos trágya mezőgazdaság Budapest

Már Budapesten is érződik a bűz: szakember árulta el, mire számíthatnak a fővárosiak

2025. augusztus 27. 18:22

Fontos időszak vette kezdetét a mezőgazdaságban.

2025. augusztus 27. 18:22
Lánchíd

Budapesten újra érezhető az augusztus végi trágyázás szaga. A munkákkal azonban megvárták a nemzeti ünnepet és a hőség enyhülését, árulta el a munkákat végző cég. „Bár a mezőgazdaságban széles körben elterjedt a műtrágya, luxus lenne nem használni az állati trágyát, azt a szerves trágyát, amit évezredeken keresztül használt az emberiség” – fogalmazott Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője az InfoRádióban a téma kapcsán.

Mint kiderült, egész pontosan hígtrágyáról van szó, ami azt jelenti, hogy az állatok trágyáját, ami lehet csirkéké és sertéseké is, hígítják vízzel, hogy eldolgozható homogén anyag legyen, és ezt juttatják ki a földre.

Ez pedig olyan tápanyagutánpótlás a növényeknek, ami rendkívül hasznos, és nagyon jól megágyaz annak, hogy később jó termés legyen

„Azokban a gazdaságokban, ahol állatokat tartanak, ott keletkezik ez a trágya, amit megsemmisíteni, kidobni egyrészt költség lenne, másrészt meg tényleg luxus nem használni” – mondta a szakember, aki később azt is elárulta, ilyenkor csak az idő segít, hogy a szag elmenjen.

Ki kell várni ezt az időt, és persze a hatóságoknak oda kell figyelniük ezekre a cégekre az önkormányzatok bevonásával”

– hangsúlyozta Braunmüller Lajos. A beszélgetés során az is kiderült, hogy a szagok ellen az segít, ha minél gyorsabban és minél szakszerűbben bedolgozzák a trágyát a földbe, valamint az is sokat segít, ha szalmával vagy alomanyaggal keverik a híg trágyát.

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: Istvan RUZSA / POOL / AFP

