Koncert vagy kampány? Politika és zene találkozása – beszélgetés a Strand Fesztiválon

Demjén Ferenc napokon belül otthon folytatja a rehabilitációt – október elején újraindulhat a turné
A zenész országos turnéja október elején újraindul, az év végi Aréna-koncertre pedig meglepetéssel készülnek.
A Strand Fesztiválon a Mandiner panelbeszélgetése a könnyűzene és a politika kapcsolatát boncolgatta. A „Mocskos Fidesz” jelenségtől az amerikai popikonok kiállásain át a fiatalok lázadó attitűdjéig számos izgalmas téma került terítékre.
A Strand Fesztiválon tartott Mandiner-panelen Lentulai Krisztián beszélgetett Jeszenszky Zsolttal és Németh Robival arról, miként fonódik össze a zene és a politika.
A vita központi eleme a fesztiválokon és koncerteken egyre gyakrabban hallható „Mocskos Fidesz” rigmus volt. Jeszenszky szerint sokszor szervezett provokációról lehet szó, míg Németh inkább spontán, generációs lázadásként értékeli a jelenséget.
A beszélgetés során felidézték a popzene korábbi politikai megnyilvánulásait – a CPG-től a Kispálig, Ákostól az Ismerős Arcokig –, valamint amerikai példákat, Bruce Springsteentől Kid Rockig.
Szó esett arról is, hogy a hosszú Fidesz-kormányzás, a gazdasági nehézségek és a fiatalok lázadó természete miként járulnak hozzá a politikai kiállások erősödéséhez.
A panel résztvevői megvitatták a Pogány Induló provokatív fellépéseit, a drogkérdés körüli vitákat, és azt is, hogy a mai világban mit jelent valójában a lázadás: botrányos dalszövegeket, vagy éppen a családalapítást.
Nyitókép: Rockstar Photographers