Koncert vagy kampány? Politika és zene találkozása – beszélgetés a Strand Fesztiválon

A Strand Fesztiválon tartott Mandiner-panelen Lentulai Krisztián beszélgetett Jeszenszky Zsolttal és Németh Robival arról, miként fonódik össze a zene és a politika.

A vita központi eleme a fesztiválokon és koncerteken egyre gyakrabban hallható „Mocskos Fidesz” rigmus volt. Jeszenszky szerint sokszor szervezett provokációról lehet szó, míg Németh inkább spontán, generációs lázadásként értékeli a jelenséget.

A beszélgetés során felidézték a popzene korábbi politikai megnyilvánulásait – a CPG-től a Kispálig, Ákostól az Ismerős Arcokig –, valamint amerikai példákat, Bruce Springsteentől Kid Rockig.

Szó esett arról is, hogy a hosszú Fidesz-kormányzás, a gazdasági nehézségek és a fiatalok lázadó természete miként járulnak hozzá a politikai kiállások erősödéséhez.

A panel résztvevői megvitatták a Pogány Induló provokatív fellépéseit, a drogkérdés körüli vitákat, és azt is, hogy a mai világban mit jelent valójában a lázadás: botrányos dalszövegeket, vagy éppen a családalapítást.

Nyitókép: Rockstar Photographers