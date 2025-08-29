Kínos: elmenekült a Mandiner riportere elől a tiszás adóemelés atyja (VIDEÓ!)

A Mandiner munkatársa arra lett volna kíváncsi, hogy Magyar Péterék tényleg progresszív jövedelemadó bevezetésére készülnek-e, és hogy lehetne egy Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya, ha egy 22 és egy 33 százalékos adókulcsot is beemelnének a rendszerbe. Magyar Péter programírója azonban válaszadás helyett inkább elhagyta a helyszínt.

Az eset pikantériája az, hogy éppen egy iskolakezdési tanszergyűjtést tartottak volna Óbudán, de Dálnoki elmenekülésével a helyi Tisza Sziget jótékony rendezvénye is elmaradt.

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!



