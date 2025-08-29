Ft
08. 29.
péntek
08. 29.
péntek
Magyar Péterék Tisza Sziget Dálnoki Mandiner

Kínos: elmenekült a Mandiner riportere elől a tiszás adóemelés atyja (VIDEÓ!)

2025. augusztus 29. 20:37

Dálnoki Áront, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetőjét az ellenzéki párt kiszivárgott adóemelési terveiről kérdezte volna Hoppál Hunor. 

2025. augusztus 29. 20:37
A Mandiner munkatársa arra lett volna kíváncsi, hogy Magyar Péterék tényleg progresszív jövedelemadó bevezetésére készülnek-e, és hogy lehetne egy Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya, ha egy 22 és egy 33 százalékos adókulcsot is beemelnének a rendszerbe. Magyar Péter programírója azonban válaszadás helyett inkább elhagyta a helyszínt.

Az eset pikantériája az, hogy éppen egy iskolakezdési tanszergyűjtést tartottak volna Óbudán, de Dálnoki elmenekülésével a helyi Tisza Sziget jótékony rendezvénye is elmaradt.

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!


 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. augusztus 29. 21:55
Don Kínhó Te?
londonbaby
2025. augusztus 29. 21:47
nyugi hapsikám.. menekülj csak !!!! . De elbújni nem fogsz tudni !!!!!!
balatontihany-25
2025. augusztus 29. 20:54
Elmenekülnek a sajtó elől, még a "jótékonykodásnak" hirdetett rendezvényüket sem tartják meg, mert megjelent a sajtó. Bravó! Gyáva, gyűlölködő banda és persze nagy "hívei" a sajtószabadságnak.
belbuda
•••
2025. augusztus 29. 20:45 Szerkesztve
Pedig a mandi tényleg középen áll... 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
