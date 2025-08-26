„Füge szerint minden nap a Kutyák Világnapja. A napokban elfogadtuk az új állatvédelmi szabályokat, amelyek Európában is egyedülállók.
- Már bűncselekménynek számít túl fiatal kölyköket külföldre vinni.
- Súlyosabb büntetés jár, ha menhelyen vagy ebrendészeti telepen kínozzák az állatokat.
- Tilos élő állattal koldulni vagy nyereményjáték díjaként kisorsolni.
- A hatóság gyorsabban intézkedhet a bántalmazott állatok védelmében.
- Aki megszegi a szabályokat, az állattartástól is eltiltható, amíg el nem végzi a kötelező állatvédelmi képzést.
Célunk, hogy minden négylábú biztonságban és méltó körülmények között éljen – legyen szó családi kedvencről vagy menhelyi állatról. Mert az állatok nemcsak társaink, hanem a családunk részei is.”