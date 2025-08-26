„Füge szerint minden nap a Kutyák Világnapja. A napokban elfogadtuk az új állatvédelmi szabályokat, amelyek Európában is egyedülállók.

Már bűncselekménynek számít túl fiatal kölyköket külföldre vinni.

Súlyosabb büntetés jár, ha menhelyen vagy ebrendészeti telepen kínozzák az állatokat.

Tilos élő állattal koldulni vagy nyereményjáték díjaként kisorsolni.

A hatóság gyorsabban intézkedhet a bántalmazott állatok védelmében.

Aki megszegi a szabályokat, az állattartástól is eltiltható, amíg el nem végzi a kötelező állatvédelmi képzést.

Célunk, hogy minden négylábú biztonságban és méltó körülmények között éljen – legyen szó családi kedvencről vagy menhelyi állatról. Mert az állatok nemcsak társaink, hanem a családunk részei is.”