08. 26.
kedd
Orbán Balázs állatvédelem vélemény

Füge szerint minden nap a Kutyák Világnapja

2025. augusztus 26. 19:36

A napokban elfogadtuk az új állatvédelmi szabályokat, amelyek Európában is egyedülállók.

2025. augusztus 26. 19:36
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Füge szerint minden nap a Kutyák Világnapja. A napokban elfogadtuk az új állatvédelmi szabályokat, amelyek Európában is egyedülállók. 

  • Már bűncselekménynek számít túl fiatal kölyköket külföldre vinni.
  • Súlyosabb büntetés jár, ha menhelyen vagy ebrendészeti telepen kínozzák az állatokat.
  • Tilos élő állattal koldulni vagy nyereményjáték díjaként kisorsolni.
  • A hatóság gyorsabban intézkedhet a bántalmazott állatok védelmében.
  • Aki megszegi a szabályokat, az állattartástól is eltiltható, amíg el nem végzi a kötelező állatvédelmi képzést.

Célunk, hogy minden négylábú biztonságban és méltó körülmények között éljen – legyen szó családi kedvencről vagy menhelyi állatról. Mert az állatok nemcsak társaink, hanem a családunk részei is.”

Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala

FeketeFehér
2025. augusztus 26. 20:57
"Tilos élő állattal koldulni" És ezt miért? Döglött állattal kell koldulni? Vagy a hajléktalan ne gondoskodjon a kutyájáról/macskájáról? Érthetetlen ez a szabályozás.
tikkadt-szocske
2025. augusztus 26. 20:00
Csak túlzásokba nem szabad esni, mint a románok a medvékkel. Ott jelenleg a medvék adnak kilövési engedélyt az emberekre.
gullwing
2025. augusztus 26. 19:43
Egyet hiányolok: a szarházi kutyapaszport hamisító tevékenysége is idekerülhetett volna...
