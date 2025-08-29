Erre még a Karácsony-Vitézy-tandem sem számított: besült a belvárosi forgalomcsillapítás

A Fővárosi Önkormányzat és a VII. kerület vezetése tavasszal közös kezdeményezést jelentett be, hogy csökkentsék a bulinegyed autóforgalmát – idézte fel cikkében a Telex.

A portál azt írja: Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalomtól származó alapötlet az, hogy több belső-erzsébetvárosi utcából legyen sétálóutca. Ennek szellemében határozott úgy a Fővárosi Közgyűlés, hogy június 22-től augusztus 20-ig egy tesztidőszakkal próbálják ki, működőképes lehet-e egy-egy szakasz sétálóutcává alakítása Belső-Erzsébetvárosban.

A cikkből kiderül, hogy a próba hivatalos vége óta egyelőre csak a Levegő Munkacsoport szólalt meg.

Az erzsébetvárosi önkormányzat viszont még nem nyilatkozott. Jelenleg még értékelik a tapasztalatokat, amikről a Fővárosi Közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának következő ülésén fognak beszélni.

A Levegő Munkacsoport általánosságban támogatja a sétálóutcák kialakítását, de ebben a konkrét esetben ezt nem tartja jó megoldásnak.

A széles körű lakossági egyeztetés is hiányzott a kialakítás előtt. Az intézkedés pedig egyértelműen az utcák forgalmának növekedését eredményezte.

A Telex felidézte: a környék átmenő forgalmát a kerület már évekkel ezelőtt elkezdte visszafogni, ami a legtöbb utcában sikeres is volt. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szerint már emiatt a korlátozás miatt is több autó kezdett átjárni a többi utcán a környéken, a helyzetet pedig a most lezárult próbaidőszak Dob utcát érintő változtatása csak még tovább súlyosbította.

A szervezet arra is figyelmeztet, hogy

mivel a környéken közlekedő autóknak nagyobb utat kell megtenniük a lezárt útszakasz miatt, a forgalommal együtt a légszennyezés is a környező utcákra koncentrálódik.

A próbaidőszakban a Síp utca forgalma jelentősen megnőtt, és még rosszabb volt benne sétálni, mint azelőtt.

A Levegő Munkacsoport szerint ez különösen problémás lehet azoknak, akik a Dob utca sétálóutcává alakított szakaszáról érik el a Síp utcai kereszteződést. A környéken nem járatos gyalogosoknak, turistáknak ugyanis nem feltétlen tűnik fel, hogy elhagyták a sétálóövezetet és onnantól már az autóknak van elsőbbségük az úttesten.

Lukács úgy véli, ez a helyzet

a gyalogosok és autósok között korábban is meglévő konfliktusok eldurvulásához vezethet.

Nyitókép: Mandiner-archív/Földházi Árpád

***