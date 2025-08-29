Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
erzsébetvárosi autóforgalom bulinegyed levegő munkacsoport

Erre még a Karácsony-Vitézy-tandem sem számított: besült a belvárosi forgalomcsillapítás

2025. augusztus 29. 14:59

Meglepetés: lezárták az egyik utcát, erre a szomszédos utcákban jelentősen megnőtt az autós forgalom.

2025. augusztus 29. 14:59
null

A Fővárosi Önkormányzat és a VII. kerület vezetése tavasszal közös kezdeményezést jelentett be, hogy csökkentsék a bulinegyed autóforgalmát – idézte fel cikkében a Telex.

A portál azt írja: Vitézy Dávid vezette Podmaniczky Mozgalomtól származó alapötlet az, hogy több belső-erzsébetvárosi utcából legyen sétálóutca. Ennek szellemében határozott úgy a Fővárosi Közgyűlés, hogy június 22-től augusztus 20-ig egy tesztidőszakkal próbálják ki, működőképes lehet-e egy-egy szakasz sétálóutcává alakítása Belső-Erzsébetvárosban.

A cikkből kiderül, hogy a próba hivatalos vége óta egyelőre csak a Levegő Munkacsoport szólalt meg. 

Az erzsébetvárosi önkormányzat viszont még nem nyilatkozott. Jelenleg még értékelik a tapasztalatokat, amikről a Fővárosi Közgyűlés klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának következő ülésén fognak beszélni.

A Levegő Munkacsoport általánosságban támogatja a sétálóutcák kialakítását, de ebben a konkrét esetben ezt nem tartja jó megoldásnak. 

A széles körű lakossági egyeztetés is hiányzott a kialakítás előtt. Az intézkedés pedig egyértelműen az utcák forgalmának növekedését eredményezte.

A Telex felidézte: a környék átmenő forgalmát a kerület már évekkel ezelőtt elkezdte visszafogni, ami a legtöbb utcában sikeres is volt. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szerint már emiatt a korlátozás miatt is több autó kezdett átjárni a többi utcán a környéken, a helyzetet pedig a most lezárult próbaidőszak Dob utcát érintő változtatása csak még tovább súlyosbította.

A szervezet arra is figyelmeztet, hogy

mivel a környéken közlekedő autóknak nagyobb utat kell megtenniük a lezárt útszakasz miatt, a forgalommal együtt a légszennyezés is a környező utcákra koncentrálódik.

A próbaidőszakban a Síp utca forgalma jelentősen megnőtt, és még rosszabb volt benne sétálni, mint azelőtt.

A Levegő Munkacsoport szerint ez különösen problémás lehet azoknak, akik a Dob utca sétálóutcává alakított szakaszáról érik el a Síp utcai kereszteződést. A környéken nem járatos gyalogosoknak, turistáknak ugyanis nem feltétlen tűnik fel, hogy elhagyták a sétálóövezetet és onnantól már az autóknak van elsőbbségük az úttesten.

Lukács úgy véli, ez a helyzet

a gyalogosok és autósok között korábban is meglévő konfliktusok eldurvulásához vezethet.

Nyitókép: Mandiner-archív/Földházi Árpád

***

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Error404PageNotFound
2025. augusztus 29. 16:09
Sim City Budapest - társadalmmérnökösdit játszó debilek.
Válasz erre
6
0
survivor
2025. augusztus 29. 15:54
Budapest Dicső Népe ezt akarta. Megkapta. (És a darázsgarázs is a sétálókában van ? Patkány van ?
Válasz erre
6
0
survivor
•••
2025. augusztus 29. 15:53 Szerkesztve
Nem csak az edények közlekednek, az emberek is. Ha az egyik ösvényre rádőlt a fa, az indián megkerüli....
Válasz erre
4
1
khomeini
2025. augusztus 29. 15:50
micsoda hulyek ezek most meg a nagykorut atalakitasat indokoljak azzal hogy sokkal tobb az autoval bejaro. erre mi lesz a megoldas szerintuk...? hat persze, hogy biciklisav....
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!