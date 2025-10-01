A Fidesz szerint Niedermüllerék a bulibáróknak játszottak át egy erzsébetvárosi ingatlant

Miközben kedden hatalmas botrány alakult ki a bulinegyed körül az erzsébetvárosi képviselő-testület rendkívüli ülésén, a Fidesz szerint visszaélés-gyanús ügylet zajlott a közelmúltban az Akácos udvar 61. szám alatti, korábban az kerületi idősek klubjának helyet adó épület bérbeadása kapcsán.

A lakók szerint januárban ott voltak az eszközök az Akácos Udvar 61-ben. Forrás: Erzsébetvárosi Fidesz

Ahogy Benedek Zsolttól, a Fidesz helyi frakcióvezetőjétől megtudtuk, az épületet Hunvald György polgármestersége idején megpróbálták átjátszani a baloldali üzleti köröknek, de 2010 után a fideszes városvezetés visszaszerezte az önkormányzatnak.

A Niedermüller Péter vezette mostani vezetés azonban bezáratta az Akácos Udvart és a bérbeadás mellett döntött.

Az Akácos Udvar felújítása csak ürügy lehetett