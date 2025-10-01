A Fidesz szerint Niedermüllerék a bulibáróknak játszottak át egy erzsébetvárosi ingatlant

Pattanásig feszült a hangulat Erzsébetvárosban – lemondásra szólították fel a polgármestert
Heves adok-kapok alakult ki Niedermüller Péter és Szabó György rabbi között a kerületben uralkodó állapotok miatt.
A pályázaton győztes cég eszközei azelőtt az épületbe kerültek, mielőtt még a bérbeadásról döntöttek volna. Az önkormányzat szerint azonban egyszerű a magyarázat az Akácos Udvarban talált tárgyakra.
Miközben kedden hatalmas botrány alakult ki a bulinegyed körül az erzsébetvárosi képviselő-testület rendkívüli ülésén, a Fidesz szerint visszaélés-gyanús ügylet zajlott a közelmúltban az Akácos udvar 61. szám alatti, korábban az kerületi idősek klubjának helyet adó épület bérbeadása kapcsán.
Ahogy Benedek Zsolttól, a Fidesz helyi frakcióvezetőjétől megtudtuk, az épületet Hunvald György polgármestersége idején megpróbálták átjátszani a baloldali üzleti köröknek, de 2010 után a fideszes városvezetés visszaszerezte az önkormányzatnak.
A Niedermüller Péter vezette mostani vezetés azonban bezáratta az Akácos Udvart és a bérbeadás mellett döntött.
Az önkormányzati újság a múlt héten számolt be az erről szóló képviselő-testületi ülésről, amelyen a Fidesz frakció tiltakozott a baloldali többség által megszavazott döntés ellen.
Az önkormányzati portál beszámolója szerint az épület új bérlője vállalta, hogy 600 millió forintos értékben vállalja a Pollack Mihály által tervezett műemlék épület felújítását, amelyben vendéglátó helyet üzemeltetne.
Bár az önkormányzat vezetése szerint biztosított, hogy az ingatlan nem lesz a fékevesztett éjszakai bulizás újabb helyszíne, a Fidesz szerint azonban ennek ellent mondanak az általuk megismert információk – tudta meg lapunk Benedek Zsolttól, a Fidesz frakcióvezetőjétől, aki szerint
a felújítás csak ürügyként szolgált arra, hogy a helyiséget átjátszhassák a bulibárók cégének.
„A pályázatra egyetlen cég nyújtott be ajánlatot: a Capital Concept Zrt., amelynek ügyvezetője Bíró László. Ő a vendéglátósok által alapított Közös Erzsébetvárosért Egyesület (KEE) elnökségi tagja is. A KEE az a szervezet, amelynek Niedermüllerék átjátszották az éjfél utáni nyitvatartási engedélyek kiadását. Az a cég nem kaphat éjfél utáni nyitvatartási engedélyt, amely nem tagja ennek az egyesületnek. Az egyesületbe történő felvételről az egyesület elnöksége dönt” – magyarázta a képviselő.
A cég által benyújtott pályázati anyagból az látszik, hogy a terület kb. kilencven százalékán vendéglátást folytatna, tehát egy újabb vendéglátóhely nyílna az önkormányzat támogatásával.
A Capital Concept Zrt. tulajdonosa egyébként a Stifler Gozsdu Kft. amely korábban a folyamatos problémákat okozó a Stifler Ház nevű szórakozóhelyet működtette.
A fideszes képviselő elmondta, hogy a kerület a 600 milliós felújítási költségből 300 milliót beszámít a bérlet díjba, ami szintén azt bizonyítja, hogy Nidermüllerék a bulibárók újabb helyének kialakítását támogatják ezzel.
De más gyanús elemei is vannak az ügyletnek. A pályázati anyagon és a határozati javaslatban két különböző cím szerepel. Mivel a pályázati anyagon szereplő címen a közhiteles nyilvántartások szerint már egy törölt cég szerepel, ezért nem lehetett volna kihirdetni győztesnek. Ezért valakik – vélhetően a céggel egyeztetve – a határozati javaslatba már átírták a jó címet.
Ez felveti a közokirat hamisítás gyanúját is.
A fideszes képviselő elmondta, hogy a kérdés felmerült a múlt heti testületi ülésen, amelyen a kerület vezetése próbálta kimagyarázni a módosítást. Benedek Zsolt szerint azonban felmerül a kérdés, hogyan várhatunk el egy 600 milliós felújítást egy olyan cégtől, amely arra nem volt képes, hogy a pályázati űrlapra a helyes címét írja?
A fideszes képviselő elmondta: több helyről kaptak olyan információt, hogy
a cég már a pályázat megnyerése előtt is használta az Akácos Udvar épületét.
Önkormányzati képviselőnk bejárást kért az ingatlanba és a 2025. szeptember 24-ei testületi ülést követően bejutott az Akácos Udvarba, ahol azt tapasztalta, hogy ott már a Stifler bárokból korábban megmaradt eszközök, tárgyak voltak nagy mennyiségben felhalmozva – mondta Benedek Zsolt.
Találtak ott:
A bejárás alatt világossá vált, hogy az eszközök jóval korábban kerülhettek az épületbe oda, mint a döntés megszületett. Tehát az önkormányzat már jóval korábban kapcsolatban állt ezzel a céggel, minthogy jogilag átjátszotta volna neki az ingatlant. Lakóktól származó jelzés alapján az eszközök már januárban az ingatlanba kerültek.
Az ügyben megkerestük az Erzsébetvárosi Önkormányzatot, amelytől a fideszes képviselő által említett ellentmondásokra kérdeztünk rá valamint, hogy mi a garancia arra, hogy nem egy újabb bulihely nyílik az Akácos udvarban.
Az önkormányzat sajtóosztálya azt válaszolta, hogy a pályázati kiírásban az önkormányzat eleve kizárta az éjszaka is működő és tiltott tevékenységek folytatását. A pályázó egy digitális múzeum működtetésén kívül színvonalas éttermet is szeretne ott működtetni, azonban minthogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban marad,
így tilos lesz az éjszakai nyitvatartás.
Emellett a pályázó a műemlékvédelem és a kormányhivatal engedélyével folytathat (majd) jogszerű tevékenységet az ingatlanban.
Arra, hogy hogyan kerülhettek a Stifler eszközei az ingatlanba, azt írták: a Stifler Gozsdu Kft. korábban bérleti szerződést kötött az Akácos Udvar néhány helyiségére, amelyben elfekvő eszközöket tárolt. Ezeket az eszközöket láthatta a képviselő is a bejárás során. A pályázat nyílt volt, arra bárki jelentkezhetett, a korábban megkötött bérleti szerződés sem kizáró okot, sem előnyt nem jelentett.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd